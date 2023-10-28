外送員越來越血汗？ 工會直呼「變相減薪、高報酬不再」

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桃園市現在約有1.4萬名外送員，成員多為兼職或斜槓，5、6年前月薪可達十幾萬，但受大環境影響、外送平台變相減薪後，低工時又高報酬時代已逝，加上車禍事故率高，外送員工會直呼這工作越來越難做。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石佳穎指出，外送行業工作彈性，多數人都是兼職，全職的外送員反而比較少，外送行業剛約於5、6年前剛盛行，當時正職的外送員只要有認真跑單，月薪20萬不是問題，2、3年前1筆外送訂單雖然降至約7、80元，但努力工作的話，平均月薪還有近十萬。

「現在已經低於基本時薪！」石佳穎感嘆，外送平台近期再度調降外送費用，1筆訂單剩下3、40元，想要月入十萬要風雨無阻、熬夜爆肝才有可能，而每小時約能接3筆訂單，估算起來時薪只有120元，高報酬的時代已經不復存在，現在外送員的時薪甚至已低於基本時薪。

石佳穎說，自己在4年前因有經濟問題，選擇以兼職身分加入外送員行業，由於身兼多職，工作的疲累程度高，騎車經常會有睡意，坦言這是相當危險的行為，也因此影響到正職工作，後來逐漸減少跑外送。他分享其他案例，曾有名男會員在停紅綠燈時遭後車追撞，送醫急救後住進加護病房，情況非常不樂觀，即便救起來也可能變成植物人，最後家屬決議拔管。

「一定要保職災險！」石佳穎向所有外送員呼籲，這名男會員因為經濟有困難，因此停掉所有保險，結果在外送的途中出意外死亡，肇事者雙手一攤說沒錢，留下1個有智能障礙的弟弟、1名未婚妻還有1名女兒，令人不勝唏噓。一般民眾出門在外都有可能發生事故，何況是要長時間騎車、開車的外送員，千萬不要省職災險的小錢。

石佳穎另也分享正面案例，他說外送員的工作優點是彈性，曾遇到有女會員相當感謝外送平台讓她有1份能養家又能照顧小孩的工作，這名女會員的小孩因為患有癲癇，經常向公司請假返家照顧孩子，有天被公司約談認為她嚴重影響工作效率及品質，女會員在離職後投身外送行業，只要遇到孩子有狀況，她就不接單回家顧小孩，沒事時仍可以繼續接單工作。