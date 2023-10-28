民眾悼念花束推滿李克強故居 傳啟動管控學生活動與言論

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今年甫卸任的前大陸國務院總理李克強27日驚傳因突發心臟病猝逝、享年68歲，引發大陸官方與民間強烈反應。由於李克強生前勤政形象，在大陸官方發佈悼文後，更有許多民眾發起自發性悼念，尤其李克強的安徽合肥故居外，被大批民眾放置白玫瑰、菊花等花束卡片、甚至塞滿大半條道路。但同時大陸也有多地學校、警方單位傳出收到通知，要求管控學生言論，不允許籌畫線上線下的李克強悼念活動。

另值得注意的是，正在訪美的中共中央政治局委員、大陸外長王毅與美國總統拜登會面時，拜登也對李克強的突然逝世表達哀悼。但中方發布的官方新聞稿，卻未曾提到拜登對李克強的致哀之意。

甚至從網路輿論聲量來看，李克強逝世消息在28日傍晚已下滑至微博熱搜榜的第30名，遠不及第7名的中國大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友的逝世，同時官媒報導的評論留言也遭管控，引來大陸網友批評刻意壓低對李克強的悼念聲音。

李克強27日猝逝讓大陸民眾感到震驚，由於李克強生前勤政與親民形象，帶來許多自發性悼念活動。尤其安徽合肥市徽州大道紅星路80號的「安徽省文史研究館大院」外，曾是李克強童年、少年時期的求學故居，從27日直至28日凌晨，持續不斷有民眾主動前往悼念，大批鮮花卡片將故居外堆成「花牆」，更有人送來立牌。