陸股掀回購潮 出手公司數創新高

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受到市況低迷影響，大陸A股上市公司掀起回購潮。2023年以來，已有1,126家上市公司實施回購，超過2022年同期，若以全年估算，2023年實施回購的上市公司數量可能超過2022年（1,155家），達到歷史之最。

不過，2023年以來A股上市公司整體回購金額，與2022年同期相比沒有突出表現。目前累計回購股份數量接近64億股，回購金額超過人民幣（下同）642億元。

上證指數23日收報2,923點，創下2022年10月31日以來新低。為挽救股市，大陸「國家隊」中央匯金公司23日晚間公告，買入交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持，這是該公司半個月內第二度出手救市。受此激勵，上證指數連續四個交易日上漲，27日收盤重新站上3,000點整數大關，收報3,017點，但年內累計下跌3.17％。

第一財經報導，2023年，可謂A股市場回購熱度最高的一年，為了扭轉股價跌勢，越來越多的上市公司開始透過股票回購來提振股價，增強投資者信心。

中金研究部國內策略首席分析師李求索分析，上市公司實施回購有助於提振投資者信心。包括實施回購後，回購股份通常被註銷或成為庫藏股，可一次性降低上市公司的所有者權益，推升每股盈餘（EPS）和股東權益報酬率（ROE）等財務指標。同時，上市公司高層作為內部人士，與市場其他投資者相比，對股票合理價值有相對認知，其選擇實施回購，有時可能被投資者視為是，資產價格處於合理區間或被低估的信號。