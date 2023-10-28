太魯閣峽谷音樂節遇下雨 重磅卡司演出吸引上千人參與

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「2023太魯閣峽谷音樂節」今天在太魯閣台地登場！今年以「山裡來的回音」為主題，邀請優人神鼓、台北愛樂交響樂團、原住民歌手伊祭．達道、一好．屴夯、峽谷樂舞團等團體等前來演出，山區天候不佳，下著雨，但仍吸引上千人聆聽，活動到了傍晚5時許結束，遊客仍意猶未盡，大讚演出。

首任的國家公園署署長陳茂春也到場欣賞演出，他說，國家公園如同音樂一樣，是大家的心靈原鄉，能帶來源源不絕的感動與體驗，也希望大家秉持對峽谷音樂節喜愛的心情，支持國家公園。 太魯閣峽谷音樂節今年邁入第21年，力求減碳，採低舞台、無背板，讓視野更加通透，民眾「席地而坐」，感受峽谷環抱的大自然魅力。

今年以「山裡來的回音」為主題，邀請到優人神鼓、台北愛樂交響樂團、原住民歌手伊祭．達道、一好．屴夯、峽谷樂舞團等團體前來演出，在大自然襯托下，營造出絕美的畫面。

因遇上下雨，民眾穿雨衣、或撐雨傘，坐在草地、石階靜靜聆賞，不少人隨著輕快樂音舞動。已經連續多年從台北來參與的王小姐說，「這樣的環境只有花蓮獨有」，也很支持今年「減碳」，搭接駁車到場，且表演現場幾乎「淨空」，沒有背板也無多餘裝飾，感受到大自然的滅力！到了傍晚5時30分，大家才依依不捨地離開。大家也相約明年太魯閣峽谷音樂節再見。