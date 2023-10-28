第16屆崇越論文大賞頒獎典禮圓滿落幕 參賽破千創新高

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由台灣管理學會主辦、崇越集團獨家贊助素有管理學界奧斯卡獎美譽的碩博士論文競賽「2023崇越論文大賞」，今(28)日舉辦第16屆論文頒獎典禮，立法院長游錫堃、考試院長黃榮村、崇越集團董事長郭智輝、國防管理學院院長林振裕、虎尾科大副校長張禎元，以及具備司法官與律師資格的優秀外交官謝佩芬等人皆應邀出席頒獎典禮，為獲獎師生獻上致賀之意。

游錫堃表示，崇越論文大賞舉辦16年來從未獲得政府資金支持，在前經濟部長、台灣管理學會理事長黃營杉、秘書長汪志堅特聘教授，以及學會全體成員一同努力下，讓大賞具備高度公信力與影響力，更為培育國內管理人才做了最佳示範，他擔任台管會創會長，相當與有榮焉。

黃榮村指出，崇越論文大賞今年邁入第16年，是國內少數幾個由企業獨資舉辦的論文競賽獎項，他以前在擔任大學校長時，就聽聞崇越論文大賞的專業高度與公信力，因此能獲得管理學屆的奧斯卡獎稱號名不虛傳。他也鼓勵獲獎學子未來有機會能投身公職，對台灣文官培訓與養成助益良多。

崇越集團董事長郭智輝博士表示，人才是台灣產業強化發展非常重要關鍵，論文寫的好，並不代表在職場表現一定非常出色，兩者並無正相關，但是一篇論文能在學界占有一席之地，並能有效落實於改善實務問題，才能稱的上是一篇好論文。崇越論文大賞鼓勵學子專注發掘社會時事與脈動、並希望學子在研究過程中養成獨立思考與研究能力，自我能力養成後，更能透過研究過程中發現問題、預見問題、而後有效解決或改善問題，期勉此次獲獎學子未來都能成為經世致用的人才。

值得一提的是，郭智輝特別邀請台大法律系畢業、並獲得美國哈佛大學法學院、甘迺迪學院雙碩士的年輕外交人才謝佩芬親臨會場鼓勵獲獎年輕學子，謝佩芬以自身經驗鼓勵年輕人應該大膽築夢、勇敢追夢、只要堅持自己的夢想，有一天一定能嘗到勝利的果實。

黃營杉教授表示，此屆崇越論文大賞報名數量再次創新高，共77所大學、1071篇論文報名角逐優秀論文獎項，經過三關嚴謹書面與口頭報告審查，評選出6篇特優論文獎、40篇優等論文獎、118篇佳作論文獎。

另外，崇越論文大賞接軌國際發展潮流、並配合政府政策推動，今年新設生技醫療產業類組，包括生技醫療產業類、AI資訊類、ESG永續類、行銷流通領域類和經營管理類等五大領域。黃營杉期勉所有學子秉持研究初衷，在校期間努力培養自我專業能力，透過之學進一步發掘問題，並解決問題，台灣的未來是年輕人的天下，只要肯努力，未來的成就一定不同凡響。