彰化萬聖節踩街秀超夯 逾700人一起變裝搏眼球

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彰化市公所今天下午在彰化台鐵舊宿舍廣場等處舉辦「彰化萬聖節．精靈愛扇軌」活動，最夯的變裝踩街秀吸引150多組（全家福組、情侶組與親朋好友組等）、逾7百人共襄盛舉，現場熱鬧無比，歡笑聲不斷。

傍晚5點半起登場的變裝踩街秀，掀起這次系列活動的最高潮。踩街路線自鐵道廣場起，走入有如時光隧道的舊鐵路宿舍群內，再沿著位於民生地下道上的銜接路面，轉彎經過扇形車庫大門，走向戶羽機關車園與布置得美輪美奐的園區旁小公園，之後照原路折返回鐵道廣場。

參與變裝秀的民眾無不挖空心思裝扮，有人扮成吸血鬼、巫婆，也有扮成瑪莉兄弟等電玩或動漫人物，去年頭戴巫婆帽踩街的彰化市長林世賢，今年則改為著披風、戴上蝙蝠俠面具，並合成在身上掛或貼6隻大小蜘蛛與螢光蜘蛛，創意吸睛破表。

熱鬧的變裝踩街秀活動除讓參加者玩得開心，也進行競賽評比，並提供第1名8千元禮券、第2名5千元禮券、第3名3千元禮券，以及優勝5名（各1千元禮券）、佳作10名（各5百元禮券），活動於晚上近9點在鐵道廣場由市長林世賢頒獎給各優勝隊伍後結束。

今年的「彰化萬聖節．精靈愛扇軌」系列活動，同步在鐵道觀光軸線的各個景點舉行，融入鐵道元素裝點的燈飾地景，串連彰化車站後站廣場至台鐵舊宿舍帶狀廊道區域，打造「南瓜森林」、「扇庫蜜蜜」、「軌火躍動」、「微光半線」、「奇幻小徑」、「與你結伴」等燈景主題，展期將延續到11月23日。