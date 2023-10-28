大武崙沙灘溺水頻傳1日3死 遊客仍闖警戒線戲水 市府出手了

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基隆市外木山的大武崙沙灘上月發生「1日3死」的重大溺水事件後，26日竟又有遊客違規越過警戒線戲水，民眾看到直批「不要命」。市長謝國樑得知後嚴厲回應，將針對違規行為取締開罰。而產發處長林鼎超表示，將調監視器追查2人開罰，最高罰5萬，而未來只要越過警戒線，不再經勸導程序，將直接開罰，加強警惕效果。

基隆市政府在大武崙沙灘重大死亡意外發生後，經封閉檢討後相關措施後重新開放，海域已拉近浮球警戒線，並公告戲水勿超越警戒線，晚間也不能下水。另外9月15也宣布救生員夏季進駐時間結束，故水域目前是無救生員狀態。

據了解，26日下午2時，大武崙沙灘有多位民眾在海域範圍內戲水，但警戒線外卻有2人分乘2艘立槳在警戒線外海域滑來滑去，在線外玩水至少十多分鐘，已然違規，卻也無人制止。有民眾看到直批「不要命嗎？」

對此基隆市長謝國樑嚴肅看待，並表示將嚴格取締越線的違規行為開罰。而產發處長林鼎超表示，將調監視器追查26日下午2時越線的2人查辦，追查車號、相關影像，查出這2人的身分開罰。若根據相關報導影像，已明顯違反規定，越線可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並會加強巡查。

林鼎超強調，在上次意外發生後，目前對於違規者還是會先勸導，但也有發現部分民眾有僥倖心態，認為反正勸了再上來就好，但意外仍隨時可能發生，心態相當可議。因此未來只要查到違法越過警戒線，不會再經勸導的過程，將直接開罰。

觀銷處表示，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。