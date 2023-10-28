道路太直1年釀86起車禍 北市大學里今辦工作坊收集改善意見

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台北市大安區大學里由於里內巷道筆直，再加上位處辛亥路一段、羅斯福路三段以及新生南路三段畫出的三角帶，使行經車輛在通過巷道時速度過快，近1年便發生86起車禍；為此台北市交通局攜手大學里長吳沛璇，盼引進國外經驗展開道路改造，今(28)日首辦「大學里交通友善工作坊」，邀請民眾參與討論並收集意見。

今日下午舉辦的「大學里交通友善工作坊」共邀請當地居民、周邊學校師生、商家以及租屋者等30人參加討論，遍及性別、各年齡層以及持正反意見者，另外還有市府人員、與會的旁聽民眾約60人出席。

根據工作坊的資料指出，目前大學里的停車供需部分，僅汽車供給足夠，機車不足313席、單車不足662席，整體來說是供不應求，而隔壁的台大校園停車供給則相對充裕，另外也點出大學里在2022年8月至2023年7月等近1年期間，共發生86件車禍事故，造成1死56傷，其中機車事故為最大宗，佔整體35.2％。

資料分析，事故熱點的共通點為「多發生於貫穿里內的通性道路，車速快」、「路口通透性不足，致影響行車視距，受建築及植栽等因素影響較難改善，改善幅度有限」、「以畫設限速、停、慢標字無法有效降低事故數」。

對此，吳沛璇指出，除了道路事故問題外，由於台大學生也會將車停在大學里內，導致里民反映里內停車位不足，因此這次也邀請台大師生參加，討論是否可釋出優惠，讓里民也可以使用台大校園的停車場。

台北市交通局長謝銘鴻表示，過去大學里的巷弄道路規畫的太筆直，導致行經車輛都速度過快，尤其大學里有不少長者居民，造成他們走在路上的壓迫感很大、更加緊張，因此希望藉著此契機，複製新加坡成功透過道路改造，將「樂齡長者社區」的交通事故率減少80％。

謝銘鴻指出，目前針對大學里的道路改造，交通局已有基本想法可先行處理，但較大膽的「道路S形」改造，仍需審慎評估，若調查里民的接受程度後顯示願意嘗試，後續便可研究如何實現構想，盼收集意見後，能在年底前整理出道路改造的規畫。

國民黨台北市議員曾獻瑩表示，目前一直在推以人為本的交通規畫，所以國外有些辦法值得台灣參考，例如不會將道路修的太過筆直，設計彎道使駕駛自動減速，甚至彎道也會設置大面積的行人徒步區，若大學里能成功引進國外經驗完成道路改造，有望成為台北市具前瞻實驗性質、以人為本的模範里。