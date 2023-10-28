看見農村經濟活力 「茄你做伙」台南農村再生成果亮眼

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台南市累計通過農村再生計畫共103個社區，高居六都第一，台南市政府農業局於28日在南紡購物中心旁時代公園，舉辦一場別開生面的「茄你做伙，農來台南」農村再生成果發表會，呈現創造農村經濟活力、青年參與、農事體驗及農村工藝等豐碩成果，讓人眼睛一亮。

不少人對於農村都存有落後的刻板印象，事實上，台南除了有高科技產業，農村經濟也不容小覷，為了讓更多民眾能夠認識台南市農村再生成果及推廣台南農村特色產品，農業局特別選在市區舉辦這場成果發表會。

農業局長李建裕表示，今天發表會包括30組執行農村再生計畫社區、12組農村青年、6組規劃農村遊程社區、4個農村工藝及食農教育體驗攤位、3個農村好物及遊程軸線攤位，活動共計 55個攤位，除了有善化區溪美社區的蔗葛蔴繁產品、後壁區頂長社區展出米食，也邀請東山區耿爸農場青年王莨耿、七股區羽堤生態漁場青年楊典澔分享。

此外，也設置農村工藝及食農教育體驗區，包含學甲區巧婦織布花編繩結工藝、新營區姑爺社區貴黍帚工藝、白河區昇安社區創意小獅頭彩繪體驗、安定區中沙社區小小紅龜粿體驗、梅嶺食品中心梅子酵素體驗、龍崎區龍崎社區竹編工藝、佳里區延平社區鴿笭體驗、西港區檨林社區藺草編織工藝等，民眾有得逛、有得採買與體驗，也對台南農村多一層認識。

副市長葉澤山表示，本次成果發表會不只是展現台南農特產品，更讓民眾參與手作體驗，透過五感去感受，認識農村再生政策發展成果及體認食農教育的重要性，台南農產資源豐富，經由農村再生成果展，希望讓更多人看見台南的豐富產業與多元發展。