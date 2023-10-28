王道銀推全新彩虹認同卡2.0 最多享千元以上獨家好禮

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王道銀行（O-Bank）即日起推出彩虹認同卡2.0全新卡面，並同步推出彩虹認同卡限時專屬回饋，包括GagaOOLala影音平台VIP帳號免費使用兩個月、刷卡消費滿額享新台幣千元以上價值好禮等，展現多元共融的價值主張。此外，另推出頂級卡專屬優惠，自2023年10月31日至12月31日間新申辦王道銀行Visa頂級簽帳卡，持卡消費滿額可享電動車免費機場接送及農村無邊際山景永續旅遊禮遇等，攜手卡友實踐永續，共享低碳生活。

王道銀行自2018年起推出公益認同卡平台，發行多張關懷不同議題與族群的公益認同卡，包括照顧流浪動物的浪浪認同卡、伊甸基金會認同卡、勵馨基金會認同卡、生命之窗慈善會認同卡等，獲得消費者廣大迴響。彩虹認同卡即為首波發行的公益認同卡之一，亦為市面上首張倡議性別平權的認同卡；持彩虹認同卡於國內外不限通路消費皆享0.8％現金回饋無上限，王道銀行同時提撥卡友刷卡金額的0.2％回饋金捐助台灣同志諮詢熱線協會，支持其持續創造包容差異與尊重多元的友善社會。

王道銀行今年更邀請國內知名設計師黃梵真設計彩虹認同卡2.0的卡面，以水晶的視覺元素，推出「擁抱多元 It’s OKAY」及「璀璨共生 Ze.Zir」兩款全新卡面，向世人傳遞多元共融的主張，表達每個人都如同水晶一樣獨特，能散發出多元色彩的光芒，並與世界璀璨共生。

同時，王道銀行推出彩虹認同卡2.0限時加碼優惠，即日起至2023年11月30日止，新申辦彩虹認同卡2.0，單筆消費達新台幣188元（含）的前200位卡友，可獲全球最大多元性別認同的線上影音平台GagaOOLala免費使用VIP帳號兩個月。

除了新卡友之外，王道銀行更推出多項新舊卡友皆可享有的優惠活動，即日起至2024年6月30日前，持彩虹認同卡至Fairy與Wonder Bar持卡消費可享九折優惠，至Locker Room指定日持卡消費可享調酒買一送一；2023年11月30日前，更加碼推出累積消費滿新台幣388元抽特定店家調酒買一送一的限量回饋。此外，即日起至2023年12月31日前，持彩虹認同卡累積消費滿新台幣5,888元的前50名卡友，還可獲由設計師黃梵真設計、價值千元的香氛周邊套組一組；累積消費滿新台幣3,888元的前200名卡友，只要至王道銀行官網成功登錄，還可享現金回饋新台幣188元，每人限回饋一次。

針對頂級卡客群，王道銀行亦推出Visa頂級簽帳金融卡新戶優惠，於2023年10月31日至12月31日期間新申辦頂級卡，符合持卡支付團費或機票達一萬元以上等活動條件者，可享Tesla電動車、Lexus等油電車免費機場接送2次；此外，於前述活動期間內，新申辦之卡友持卡消費累積滿新台幣8萬元（含）以上，還可享「桂圓農村無邊際山景一泊三食」的免費永續旅遊。

此外，自2023年10月31日起至2024年6月30日止，新申辦Visa頂級簽帳金融卡並於申辦完成之次月底前刷卡消費累積滿新台幣2萬元（含）以上，還可獲得價值新台幣1,000元的多選一即享券，卡友可自四個量販或百貨通路品牌中擇一兌換；於前述活動期間內，卡友還可享指定五星級飯店或餐廳限量「下午茶買一送一」頂級禮遇，每卡每月限訂購一組。