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勇奪亞運、世大運及舉重世錦賽5面獎牌 第一銀行表揚優異選手

第一銀行選手於亞運、世大運及舉重世錦賽勇奪5面獎牌，由第一銀行總經理李嘉祥(二排左三)、副總經理蔡淑慧(二排左二)頒發激勵獎金。 圖／第一銀行提供
第一銀行選手於亞運、世大運及舉重世錦賽勇奪5面獎牌，由第一銀行總經理李嘉祥(二排左三)、副總經理蔡淑慧(二排左二)頒發激勵獎金。 圖／第一銀行提供

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第一銀行桌球隊廖振珽、楊嘉安、黎昕陽、王晨又及舉重隊羅楹湲等5位選手於杭州亞運、成都世大運及沙烏地阿拉伯舉重世錦賽合計拿下2金1銀2銅佳績，揚譽國際，為國爭光。第一銀行特別於10月27日舉辦表揚儀式表達對教練及選手們的鼓勵，除了頒給激勵獎金外，董事長邱月琴勉勵教練及選手們，期待能繼續在明年的巴黎奧運發光發熱，勇奪第一，同時更特別肯定教練群長期以來付出的辛勞及卓越貢獻。

長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行，秉持「在地經營 在地關懷」理念，積極投入資源支持臺灣體育運動，扶持優秀選手，同時贊助桌球、舉重、柔道及角力等項目，對於體育運動的支持不遺餘力，已連續4年榮獲教育部體育署「體育推手獎」之「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及「推展類銀質獎」等三大獎項，更二度獲得教育部體育署「運動企業認證」，對第一銀行長期以來推展各項體育運動的耕耘與努力給予十足肯定。

今年第一銀行投入體育預算總額將近1,900萬元，以實際行動讓選手們無後顧之憂積極全力投入訓練，成就在世界舞台奪牌夢想。

第一銀行期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內體育運動更為蓬勃，協助優秀選手「追求卓越、邁向第一」。

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