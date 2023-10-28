以色列與真主黨交火 黎巴嫩已近2.9萬人流離失所

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【中央社貝魯特27日綜合外電報導】聯合國機構今天表示，以色列與北方鄰國黎巴嫩的什葉派組織真主黨（Hezbollah）交火以來，已有近2萬9000名黎巴嫩人流離失所，包括過去一週增加逾三分之一。

法新社報導，聯合國旗下國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）發布資訊更新時表示，目前總計已有2萬8965名黎巴嫩人逃離家園，比23日增加了37%，主要是住在南部的民眾。

其中有些人到住在黎巴嫩其他地方的親人家中避難，財務可負擔的人就選擇短租公寓。

以色列在南邊的加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）作戰之際，也與伊朗支持的黎巴嫩真主黨隔界交火。

這已至少在黎巴嫩造成58人死亡，大部分是真主黨戰士，但也包括至少4位平民，其中一位是路透社記者阿布杜拉（Issam Abdallah）。

根據以色列官員的說法，哈瑪斯槍手7日從加薩走廊湧入以色列突襲後殺死了1400人，多數為平民；還綁架了229人。

以色列隨後也對加薩發動報復空襲及砲擊。據哈瑪斯統治的加薩地區衛生部發布的數據，當地至少已有7326人死於以色列攻擊，包括3000多名兒童。