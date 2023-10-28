囤房稅2.0將修法 張金鶚：地方政府若未調整稅基 效果有限

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攸關多戶囤房族房屋稅賦的囤房稅2.0，10月下旬已進入立法院排審，除非自用住家稅率調高到2~4.8％，非自住改採全國總歸戶，對於此次修法是否有助壓抑不當囤房和炒作，國立政大地政系退休教授張金鶚今（28）日在簽書會現場被問到這個問題時，單刀直入坦言指出，囤房稅2.0最關鍵是在地方政府是不是有共識，會調整稅基，如果稅基沒有好好調整的話，單單調高稅率，效果還是有限。

張金鶚今天下午在中華民國住宅學會主辦、政大商學院信義不動產研究發展中心協辦的「住宅．房地產-自住與投資的理論及實務」新書簽書會中，被與會來賓問到囤房稅2.0進入立法院排審，會為房市帶來打擊多戶囤房的效果時，直言指出，對於房地產，我始終認為應該以「居住使用」為主、「投資賺錢」為輔，但不應持有多戶囤房居奇，課徵囤房稅，絕對有效果，先求有再求好，有比沒有絕對有效果。

張金鶚直言，「囤房稅的始作俑者，是我！」當年財政部同意擴大非自住房屋稅區間從1.5％～3.6％，時任台北市副市長的張金鶚及台北市財政局幾乎全體總動員，於2014年針對「囤房族」開徵差別稅率，自住房屋稅率還是維持1.2％，非自住房屋稅率調高為2.4％～3.6％；以目前來說，囤房稅2.0若要實施，一定有效果，只是效果不會太大，主要是各地方政府之間有沒有共識。

張金鶚認為，房屋評定現值多年來一直偏低，造成稅基較低。儘管立法院修法提高稅率，但如果稅基沒有一併調上來的話，可能效果會有限，除非，地方政府一併配合調高稅基。至於怎麼給予適當誘因，讓地方政府進一步調高稅基？其實，中央雖有想法，但地方有地方壓力。

張金鶚認為，這件事已慢慢在調整，如果稅基也調整，加上囤房稅2.0稅率再調整，相信在配套下去之後，政策效應會慢慢醱酵，雖然目前尚未完成修法，會不會通過還要觀察，但整個方向應該是慢慢往正向方向發展，大家會減碼資產，不會再當作資產配置的主要籌碼，而不致再大舉加碼，相信稅制公平正義之後，房市回到正常機制是指日可待的。