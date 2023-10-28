畫面曝光！埃及高速公路30車連環追撞 已32死63傷

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【中時新聞網 栗筱雯】埃及高速公路周六（28日）發生恐怖連環大車禍！埃及衛生部說，連接首都開羅與地中海岸大城亞力山卓（Alexandria）的高速公路，當天發生一起涉及多輛大小車輛的追撞事故，至少32人喪生、63人受傷，許多汽車燒得焦黑，路面濃煙駭人。

綜合土耳其廣播公司阿拉伯語頻道（TRT Arabi）、阿聯媒體《海灣新聞報》（Gulf News）、英國廣播公司（BBC）報導，這起車禍發生在當地時間周六上午，地點在開羅以北約132公里處的沙漠地帶，即北部貝海拉省（Beheira）一條高速公路靠近泡鹼谷（Wadi al-Natroun）路段舒亞村（Al Shujaa）入口附近。埃及官媒《金字塔報》（Al-Ahram）早先報導指，一輛巴士與多輛汽車發生多車追撞，有35人死亡，其中至少18人活活燒死。

社群媒體流傳畫面顯示，車禍現場一片混亂，火光熊熊，濃煙密布，許多人從車裡逃出，滿臉驚惶；也有不少人勇敢幫忙推開尚未著火的事故車輛。

早先有警方消息稱，其中一輛車漏油引發其他車輛碰撞，部分車輛因此起火燃燒，其他車輛也嚴重受損。《海灣新聞報》指，初步報告顯示，事故原因包括惡劣天候與路面多處積水。一輛客運巴士與一輛汽車相撞，高速行駛導致嚴重撞擊，引發多輛汽車追撞，至少涉及30輛汽車與公共巴士。

這起死傷慘重的事故導致受影響的高速公路路段暫停行駛，應變小組到場發現，遭到燃燒與撞毀的車輛與殘骸散布路面，景象令人痛心。衛生部派出20輛救護車運送傷患。目擊者描述，車禍場面駭人，有些車輛起火，火勢仍在燃燒。死傷者均緊急送往貝海拉省當地兩所醫院。

車禍在埃及很常見，道路狀況往往很差，很多人也不太遵守高速公路交通法規。埃及官方數據顯示，2021年多達7000人死於交通事故。