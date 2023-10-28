劍指微軟 谷歌加碼投資AI新創公司Anthropic

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矽谷AI大戰煙硝味濃！消息人士爆料，谷歌將跟進亞馬遜加碼投資AI新創公司Anthropic，對這家OpenAI的競爭對手注資多達20億美元，而微軟正是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的主要金主。

《華爾街日報》率先披露，谷歌已先投資Anthropic 5億美元，而在亞馬遜9月答應對Anthropic注資多達40億美元後，谷歌同意將陸續再加碼15億美元，投資Anthropic的總金額擴大到20億美元。

Anthropic是AI聊天機器人Claude 2的開發商，被視為ChatGPT最大競爭對手。總部在舊金山的Anthropic，由OpenAI前員工阿莫德兄弟 （Dario and Daniela Amodei）2021年所創，兩兄弟因與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在開發AI安全性上理念不合，2年前離開公司自立門戶。

谷歌4月注資Anthropic3億美元，取得10％股權。同月4家AI巨頭受邀到白宮，與副總統賀錦麗暢談AI發展，除谷歌母公司Alphabet、微軟和OpenAI之外，Anthropic也是座上賓。

青睞Anthropic的不只谷歌，雲端軟體業者Salesforce及視訊會議軟體開發商Zoom，也是投資者。Anthropic有谷歌撐腰迅速崛起，在5月那一輪融資籌得4.5億美元，寫下1月微軟對OpenAI注資100億美元以來，AI公司最佳募資成績。

谷歌對OpenAI的對手Anthropic擴大投資，被認為劍指微軟。微軟繼投資30億美元，再大手筆挹資100億美元後，在OpenA的持股達49％，OpenAI與微軟雲端平台Azure合作，推出Azure OpenAI服務。

谷歌大舉押注AI，為的是插足有利可圖的雲端運算市場，與亞馬遜和微軟兩大強者爭鋒，盼藉由導入AI吸引企業客戶增加支出。

除Anthropic之外，谷歌也投資其他AI新創業者，包括AI影像生成工具網站Runway、開源軟體服務商Hugging，谷歌還斥資開發自家生成式AI軟體Gemini。