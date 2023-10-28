通用、Stellantis跟進福特加薪 美國汽車罷工可望落幕

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隨著福特汽車率先就薪資問題與美國汽車工人聯合會（UAW）達成臨時協議，全美另外兩大車廠通用、Stellantis也跟進福特行列、願意提供25％加薪，希望能與UAW達成協議。此舉可望讓長達六周的美國汽車業大罷工能在近期落幕。不過福特指出，新的勞資協議將使在美國組裝的每輛汽車勞動力成本最多增加900美元。

根據消息人士透露，UAW主席費恩 （Shawn Fain）27日分別與通用及Stellantis進行線上談判，通用汽車執行長巴拉 （Mary Barra）與Stellantis北美營運長史都華（Mark Stewart）都參與其中。

這次談判內容基本上比照先前UAW與福特敲定的4年最新合約，除了針對勞工調高薪資25％、還將增加額外的生活補償費用，不過至於如何處理臨時工，目前三者仍在協商，預料28日將可擬定最終細節，29日則會正式對外宣布。

不過這三大車廠與UAW達成的協議，仍須獲得工會領導層的同意，之後再交付工會成員投票表決。

通用與Stellantis股價27日收盤分別下跌4.6％與2.4％。至於福特更是重挫超過12％，創下13個月來最大單日跌幅。受到這次汽車工人罷工影響，福特撤回了2023年全年業績指引。

目前尚不得知新的勞資合約將為這三大車廠增加多少勞動成本。根據德意志銀行最近發布的一項預測指出，新合約將使福特成本新增62億美元、通用72億美元與Stellantis的64億美元。福特財務長羅勒（John Lawler）稍早也警告，這份勞資協議若獲得批准，恐讓在美國組裝的每輛汽車勞動成本增加850到900美元。

UAW是在9月15日開始針對三大車廠發動聯合罷工行動，而且規模還逐步擴大，包括來自通用、Stellantis與福特等超過4.5萬名工人都加入這場罷工行列。福特聲稱這次罷工讓它損失大約13億美元，通用先前也預估罷工成本已攀升到8億美元。經濟學者過去曾警告，汽車業若持續一個月或更長時間罷工，恐將使得美國經濟衰退的可能性升高。