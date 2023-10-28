千萬級電商品牌新開餐廳就獲米其林推薦？網：有夢最美

有網友在路上發現一間餐廳上掛著米其林推薦的布條，不過住附近的自己卻沒聽說過，仔細一看才發現布條上寫的是即將推薦，便發文和大家分享並祝福餐廳美夢成真，底下有細心的網友發現該餐廳正是千萬級生鮮電商創辦人「蝦太太」新開張的餐廳，也吸引不少網友在底下詢問到底有多好吃可以說是即將推薦，成功引起網友的討論。

餐廳掛上各種趣味布條宣傳，已經成為一種流行，而近期有網友看到自家附近的餐廳掛布條，竟是米其林推薦的餐廳，網友疑惑怎麼會沒聽說過，仔細一看才發現布條上寫的是「本餐廳是米其林（即將）推薦，雞湯濃郁、老饕必點」，於是便發文和網友分享，便寫下預祝老闆夢想成真的祝福，文章一發出後，底下就有眼尖網友發現這間餐廳竟是千萬級生鮮電商創辦人「蝦太太」開的同名餐廳，陸續也有其他網友跑來詢問好不好吃或者是來讚聲推薦。

「蝦太太」本名劉佳菱，是高品質生鮮電商創辦人，創業頭一年以20萬的資本額，以完全不投放廣告下創造3000萬的銷售紀錄。憑藉其精準味覺及商品分析在私領域擁有眾多死忠粉絲的她，今年於信義區開出第一家生鮮複合式中餐廳，以濃厚馥郁不油膩的熟成雞湯為主打。

蝦太太表示，餐點的設計擺脫固有的中式菜色搭配思維，讓米其林餐廳主廚也讚譽有加，雖然才開始經營不久，但來訪的客人幾乎不會剩下廚餘，吃不完的也都會打包，可見我們的餐點是被大家認可的，入選米其林餐廳絕對是指日可待，因此才掛上布條，希望吸引更多人來用餐，並帶著好口碑讓更多人看見。