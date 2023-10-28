國民食品飆新潮 美國「菲瑞牛」尬青花椒成水餃新霸主

霸王水餃肉餡再升級！美國肉類出口協會駐華辦事處偕同冰冰好料理（永欣食品）推出「青花椒美牛霸王餃」，嚴選蛋白質含量高、肉質精實甜美的「美國牛菲瑞US Outside Round Flat」特製成美牛餡兒，再搭上時下餐飲青花椒、大紅袍風潮─「美牛行動霸王餃 飆新大饗樂」活動，自10/27起連兩週五、六、日（下午4時至晚上10點），邀民眾至大稻埕碼頭吹海風、賞夕陽，飆新味大啖「青花椒美牛霸王餃」。

美國肉類出口協會駐華辦事處吳秋衡處長形容，新產品的味道像是「飛上雲端」，不僅在入口時能感受到一股香氣，咀嚼的口感也是一級棒，他也表示，協會四十年以來從來沒有做過牛肉水餃，這是第一次，而且是霸王水餃，目標就是為了推廣的肉質、口感佳的「美國菲瑞牛肉」，由於青花椒在火鍋類產品一直極受歡迎，也希望年輕人喜歡（美國菲瑞牛肉），所以才會這樣的新品項行銷，希望能夠走出新的一步。

冰冰好料理的霸王水餃早已在冰凍食品界佔有一席之地，此次推出美牛新產品，即獲得美國肉類出口協會駐華辦事處的鼎力支持，吳秋衡處長也特別介紹美牛年度新品項，特別選用肉質精實的「美國牛菲瑞」做為水餃的肉餡，對於老饕要求飽汁與紮實感，絕對可以在水餃中飆勝而出，不僅作為水餃餡，美國菲瑞牛肉本身屬於較有咬勁的肉品，且吃起來很甜，搭配青花椒呈現出的多層次口感，更適合年青人的愛好。

「青花椒美牛霸王餃」也搭上這波多元料理風潮，香麻帶勁的青花椒、大紅袍入肉餡反而得到意想不到滋味，而美國牛肉是全球最受歡迎的牛肉，也是對環境最友善的肉品，美國牛肉是獨特穀物玉米飼養，牛肉油花分布均勻，美國牛菲瑞與青花椒相融度極為「麻吉」。

美國肉類出口協會駐華辦事處特別將此國民美食分享給大家，於10/27起連兩週，自小週末、週末、週日三天在大稻埕碼頭舉辦試吃互動活動，分成主題餐車區、遊客互動區、形象拍照區。可以憑著活動任務卡至主題餐車區免費體驗兌換美國霸王牛肉水餃，再拿著水餃到遊客互動區，品嘗青花椒口味的美國牛肉霸王水餃，此外，還能於形象拍照區與超可愛吸睛的美牛充氣寶寶拍照，完成打卡拍照，並於大稻埕或會市集消費，完成以上任務，再到美牛主題餐車區參加抽獎。吹秋天舒爽的海風、賞晚霞、餘暉，再吃上美食，人生一大樂事！此外，自10/27-11/5的每週一至週四大稻埕碼頭現場有美牛餐車展示，整整10天的國民美食盛宴，更是適合閤家出遊好所在！

【美牛行動霸王餃 飆新大饗樂】試吃闖關抽獎活動

(Rolling Dumplings, Unrolling Joy US Beef New Cuts Truck)

活動日期：2023/10/27(五)~10/29(日)三天；2023/11/3(五)~11/5(日)三天

活動時間：16:00-22:00

活動地點：大稻埕碼頭-貨櫃市集活動餐車

官網購買連結：https://www.binbin.com.tw/hot_473955.html