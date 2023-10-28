祐全生技榮獲2023國家品牌玉山獎最佳產品獎 引領健康養生新浪潮

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國家品牌⽟⼭獎為全國最具指標性、最具公信⼒的企業品牌獎項，邀集產官學界專家共同評選出最具競爭⼒之最佳產品。10⽉24⽇揭曉2023國家品牌⽟⼭獎，今年最佳產品獎由全台牛樟段木種植園區最大的「祐全⽣技」以「能量纖盈⽜樟芝膠囊」勝出。

祐全⽣技擁有20年歷史，是全台最⼤的⽜樟段⽊種植⽜樟芝供應商，在霧峰有5000坪⽜樟復育園以及寶⼭⽜樟林兩甲。秉持ESG的精神，不使⽤⼤量能源對溫濕度做控制，⽽是採復育循環種植法，從⽜樟幼苗培育、成林，到段⽊植入⽜樟菌、長出⽜樟芝， 再讓萃取完後⽊頭殘渣回林中⼟壤循環，符合聯合國永續發展⽬標SDGs-12 循環經濟與永續⽣產模式。

祐全⽣技嚴格講究造林環境所形成的溼度，溫度， ⽔氣；造就出品質比原⽣優質，符合甚⾄超越國家經濟標準檢驗局CNS16152定義⽜樟芝⼦實體⼀級標準定義之活性成分三萜類含量，為國家CNS標準⼀級⽜樟芝。

祐全⽣技⽜樟芝老師傅許銘德董事長表示，不只紅酒分年份、靈芝分年份⽣長， ⽜樟芝年份愈⾼代謝出來活性成分愈⾼。⾝為少數真正種在⽜樟⽊上的⽜樟芝，唯有祐全育有兩年、四年、五年甚⾄以上的⽜樟芝，產品⼀律標⽰⽜樟⽤料與分級。⾝為國家唯⼀核准的⽜樟芝復育園，祐全也與「霧峰菇類產學館」合作，推廣霧峰在地⽜樟⽣態教育，讓⺠眾更可深入到霧峰祐全⽜樟芝復育園認識。

許銘德指出，不少中醫師都提到，以往⼈們常花太多時間在外部保養上，卻忘記內部調理的重要，但疫情後此現象開始改變！現代⼈開始重視〈內部調理+外部保養〉的養⽣⽅式！因此近期已有許多養⽣食補、按摩保養、SPA品牌前來尋求合作，甚⾄台北知名私廚也規劃推出⽜樟芝煲湯。這樣的需求不斷增加，祐全很樂意把⽜樟養⽣保健帶入⽇常食補，提供更全⾯內外養⽣⽅案給消費者。

祐全目前正著手開發牛樟產品更融入日常養身保健，包括：牛樟茶、牛樟咖啡、牛樟入菜等，今年底將全新推出牛樟養生雞湯，帶領消費者如何以牛樟聖品進行內部調理與外部保養。

許銘德感謝評審團肯定，榮獲「2023年國家品牌⽟⼭產品獎」，祐全牛樟產品從生長到回收完全淨零碳排，穩健邁向ESG永續經營。