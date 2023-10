金悅＋米歇爾‧羅蘭強強聯手 沉浸式品酒會百人出席

金悅國際酒業股份有限公司與全球最具影響力的葡萄酒釀酒大師米歇爾‧羅蘭(Michel Rolland),今年達成本世紀重大合作。在金悅國際酒業與亞瑞斯.里奧哈.阿拉維薩 & 西班牙精品葡萄酒公司 (ARAEX Rioja Alavesa and Spanish Fine Wines) 聯合邀請下,米歇爾‧羅蘭首度來臺參加在福華飯店舉行的百人品酒會-「全球知名葡萄酒釀酒大師米歇爾‧羅蘭首度訪台品鑑交流會」。米歇爾‧羅蘭被尊稱為飛行釀酒師,與 13 個國家的葡萄種植者合作,對法國和全球葡萄酒行業的許多方面產生影響。「本地風土驅動品牌」為起點的R&G計畫誕生於2010年,由全球最具影響力的葡萄酒釀酒大師米歇爾‧羅蘭(Michel Rolland)與亞瑞斯.里奧哈.阿拉維薩 & 西班牙精品葡萄酒公司 (ARAEX Rioja Alavesa and Spanish Fine Wines) 哈威爾.加拉萊塔 (Javier Galarreta) 總裁兼執行長,簽署合作協議,在西班牙生產頂級葡萄酒。米歇爾·羅蘭(Michel Rolland)參觀葡萄園,對園區和風土進行篩選,最終選擇里奧哈(Rioja)、盧埃達(Rueda)、鬥羅河岸(Ribera del Duero)和托雷多山區產區 (Finca Rosalejo - Mountains of Toledo)。

R&G計畫中,米歇爾·羅蘭 (Michel Rolland) 主要負責選擇產區和風土、指導葡萄園工作,以及根據收成的葡萄調整釀酒工藝,確保生產出保持原產地特色的優質葡萄酒。亞瑞斯.里奧哈.阿拉維薩 & 西班牙精品葡萄酒公司(Araex Rioja Alavesa And Spanish Fine Wines) 則負責葡萄酒的市場策略與行銷,推出的一系列R&G葡萄酒,幾項特色全球獨一無二,例如果香濃郁誘人、酸度、結構及濃郁感皆符合亞洲人味蕾,在臺灣「乾杯文化」中,他釀製的酒款更是酒友們把酒言歡的寵兒,本次品酒會,也特地為羅蘭釀造的酒搭配台菜,為源自古歐洲的葡萄酒添加最接地氣的臺灣味,台菜在品酒會中更是盡情突顯並展現的優勢,更是本次盛宴中的點晴之筆。

宴席中展示陳列米歇爾‧羅蘭(Michel Rolland)與西班牙亞瑞斯.里奧哈.阿拉維薩 & 西班牙精品葡萄酒公司 (ARAEX Rioja Alavesa and Spanish Fine Wines)總裁兼執行長哈威爾‧加拉萊塔(Javier Galarreta)合作研發的頂級葡萄酒系列酒款,盧埃達(Rueda)產區羅蘭白葡萄酒、里奧哈(Rioja)產區的R&G紅葡萄酒、鬥羅河岸(Ribera del Duero)產區的羅蘭紅葡萄酒、托雷多山區 (Finca Rosalejo - Mountains of Toledo)產區的羅蘭埃爾達斯紅葡萄酒,為法國釀酒文化、西班牙風土人情、羅蘭經典、加拉萊塔現代風格,巧妙結合華人飲酒文化與臺灣社會習俗,共同研發的經典酒款。邀請臺灣本土煙酒商、品酒大師、相關領域專家與會,在觀、聞、嚐的品酒步驟中,引領視覺、嗅覺、味覺深度進入品酒文化饗宴,米歇爾‧羅蘭亦會在品酒會上與參與者一同分享及更深度地品味葡萄酒。

金悅國際酒業董事總經理劉日中表示,金悅國際酒業力求每個經手銷售酒款的高性價比,其中更將葡萄酒與餐點的搭配視為一門藝術,亦是品酒會上與米歇爾‧羅蘭友善交流互動的主題之一。本次品酒會特地為充滿西班牙風情的4種經典酒款設計適合的台菜,像是曾獲布魯塞爾葡萄酒大賽金獎的Rolland Galarreta Rueda羅蘭白葡萄酒適合佐以鹽酥蝦、大閘蟹、破布子蒸魚;曾勇奪德國國際葡萄酒大賽的R&G ROLLAND GALARRETA RIOJA R&G紅葡萄酒,最適合搭配的美食為台式油蔥雞、回鍋肉、鴨賞;ROLLAND GALARRETA RIBERA DEL DUERO羅蘭紅葡萄酒曾獲巴黎酒展金獎,最適合搭配的美食為刈包、梅干扣肉、控肉飯、肚包雞;James Suckling評分高達91分的R&G Rolland Galarreta Eldoze羅蘭埃爾達斯紅葡萄酒,與排骨酥、脆皮雞、古早味滷肉、香煎豬肝則是完美組合。

以高CP值聞名酒業的金悅國際酒業股份有限公司,為合縱文化集團子公司,該集團是中國最大餐飲集團,旗下擁有全內地最大音樂連鎖餐廳胡桃里音樂酒館、內地最大KTV集團臺北純K,米歇爾‧羅蘭釀造的酒款皆是深受海內外消費者青睞的旗艦產品,成功掀起餐+酒的高品質體驗熱潮,內地的成功經驗,計畫以「候鳥歸巢」姿態進入臺灣,讓臺灣人也能擁有餐+酒的值極致體驗。在業界享有盛名的金悅國際酒業於2008年成立,經十多年的實力累積,與全球近六十家知名酒莊合作,提供來自法國、西班牙、阿根廷、美國、智利等各地,有Robert Parker 90分以上的葡萄酒百餘酒款,及獲得國際各種知名獎項等高CP值的葡萄酒,直接對通路銷售,為通路商創造最大利潤比。2018年,金悅酒業在內地銷量達500萬瓶,2019年則進口400多個貨櫃,在內地排名第7,成效斐然。公司經營理念為:「每日一紅酒、有益身體健康」,基於服務顧客的信念,希望能讓消費者以最經濟實惠的價格,品嚐到來自世界各地的美酒。。

警語: 「飲酒過量,有害(礙)健康」