飛宏注資電動車充電樁業務攜手馳諾瓦子公司強勢拓展全球市

隨著全球電動車市場的增長，飛宏集團透過其全資子公司馳諾瓦，在電動車充電樁產業展開戰略性的全球擴張，飛宏日前宣布進行現金增資，發行5,600萬股新股，籌集資金高達27.8億元並已順利募得足額，預計新股將於11月初上市交易。

飛宏科技在9月份實現了9.9億元的營業收入，其中來自電動車充電樁的收入占比達47%，顯示其在此領域的戰略布局已開始取得成果。這一積極趨勢證明了公司去年提出的目標，即充電樁業務總收入佔比超過30%，不僅已達成，且有進一步增長的潛力。

作為市場上的先行者，馳諾瓦以其在充電設施技術的深厚積累及創新能力聞名。今年，該公司成功推出480kW四槍快充充電樁並即將取得CE, UL安規，並率先開發設計了符合綠電政策的V2X技術，實現了電能的雙向充儲。面對企業電動重卡車隊、城市交通大眾運輸系統和大規模充電需求，馳諾瓦更是推出了MCS: Megawatt Charging System（百萬瓦充電系統），搭配序列充電管理調度系統，將進一步鞏固了其電動公車市場領先地位。

在全球市場佈局上，飛宏通過馳諾瓦展現了其戰略遠見。在亞洲，公司大力拓展台灣市場，不僅與多家第三方廠商建立了策略夥伴關係，確保其充電樁不僅能提供快速而可靠的服務，而且還能與車輛的技術完美對接，從而實現最佳的充電效果。例如，特定的快充解決方案可以在極短的時間內為車輛充滿電，這對於需要在短時間內恢復大量動力的車款來說，是至關重要的。這款車的強大性能需要一個能夠匹配其能量需求的充電系統，這正是馳諾瓦的充電樁產品效能可提供的。通過高效的能量轉換，這些充電樁能在約30分鐘內為車輛充足80%的電量，大大節省了用戶的等待時間。透過強化充電基礎設施，也順利的與歐洲著名集團車廠達成合作，馳諾瓦正塑造一個全面且互補的生態系統，使得從充電樁到高性能車輛的每一環節都能達到卓越表現，共同推動著電動車革命的進程

在日本，其AC交流樁的銷量已衝破7,500台，成功躋身當地市場前三甲，且據當地業務銷量有望在明年實現10,000台的訂單目標。此外，在泰國，馳諾瓦也成功進入100個加油站，提供DC快充服務，大大提升了在東南亞的影響力。

而在北美和歐洲，與多家汽車製造商、充電站運營商建立了堅實的合作關係，穩固了其在這些重要市場的地位。尤其是在北美，通過與各方的成功合作，商業版圖包括飯店、集合式住宅、停車場、加油站和重型車隊，馳諾瓦已在這兩塊競爭激烈的市場站穩了腳跟。

隨著電動車充電樁市場的快速擴張，飛宏正通過其在馳諾瓦的戰略投資，積極拓展馳諾瓦的業務版圖，並透過充電樁業務推動集團整體盈利能力的提升。以其技術優勢和策略合作穩固行業地位，勢必將在快速變革的EV時代引領新的能源革命。