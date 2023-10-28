亞太最大低氧訓練中心開幕 專家級低氧訓練新趨勢

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台灣唯一、同時也是亞太最大的低氧訓練中心「低氧喜客」，今(28)日舉辦記者會，邀請多位專家及專業運動員，共同與國人一起探知低氧訓練對身體的運用。來賓包括國家運科中心執行長黃啟煌教授、前桃園市體育局長（2015年世界跆拳錦標賽金牌）莊佳佳、國立體大的張曉昀博士，以及有粉紅小鋼砲之稱的現任自行車國手黃亭茵、現任三鐵一哥謝昇彥、單車網紅伊娃、單車部落客Cycling Lydia等人，除於現場分享親身經歷，也實際體驗最新運動科技成果：低氧艙訓練。

由於近年全球運動風氣的盛行，許多健康養生與運動訓練系統也隨潮流應運而生。過去被專業運動員廣泛採用的方法，例如一直以來在馬拉松、三鐵、跆拳道、公路單車、登山等高耐力運動項目十分流行的「低氧訓練」，也開始出現大眾面前。

所謂「低氧訓練」（Hypoxic Training），意指在低於常氧濃度（21%）以下的運動訓練。因為在人工低氧環境尚未開發之前，運動員需遠赴高海拔地區才能進行低氧訓練，因而又稱為「高原訓練」（Altitude Training）。

最早實施低氧訓練的蘇聯、美國，於奧運場上博得顯著成績後，北歐國家也隨之跟進。在2020年東奧之前，日本為增加獎牌數，也將兵乓球、田徑、網球等運動名將加入低氧訓練營，並獲得很高評價。

身體外在肌肉可經由重訓鍛鍊，但內在的心肺肌肉，就要在低氧環境中訓練。而歐美許多國家開始大力推廣低氧環境。利用常壓低氧、常壓常氧兩種交替運用的IHT間歇式低氧訓練，更成為一門新興的訓練方法，也被國際應用在諸如低氧診所、低氧SPA、低氧飯店等各領域。已知德國、瑞典、瑞士及盧森堡等國，已將低氧機歸類在高齡保健產品，優化在銀髮生活的科學應用上，非常值得已邁入高齡社會的台灣借鏡。

由於設備進口相當昂貴，低氧之於台灣，目前仍限縮在運動範疇。在長久都沒有官方的支持或推廣之下，如今國內終於誕生第一家低氧訓練中心。低氧實際使用面積達140坪的「低氧喜客」，以領頭羊之姿，於試營運期間即獲各路運動好手趨之若鶩，成為民間心肺訓練在台唯一重鎮。

創辦人蔡明清表示，「低氧喜客」的成立，緣起於許多國人雖有開始注重健康的趨勢，但普遍缺乏正確觀念及持之以恆的執行力。為此，蔡明清於2020年疫情期間，投入研究低氧訓練，並於2021年贊助桃園中壢國高中生，以低氧訓練為主軸，成立「單車喜客實驗車隊」，爾後於3年內成功開發出適合台灣自有品牌「武嶺低氧機」。

蔡明清以模擬海拔1600-3000公尺高山氧氣濃度為訓練主軸的原理，所開發出的低氧機，除價格僅NT$35,000的個人低氧機之外，還有能供多人使用的低氧艙，讓使用者可以在平地常壓、低氧的狀態進行訓練。

「低氧喜客」的宗旨是幫助想挑戰自我體能極限者、幫助國人身體訓練。因此除了以低氧訓練外，「低氧喜客」也有坊間健身房訓練身體其他各部肌肉的器械，再佐以低鹽、少油、高蛋白質與原型食物等運動營養的輔助，來有效幫助國人達到強健體魄的目的。