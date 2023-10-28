翁滋蔓化身一日店長 大方分享：「有他在很安心！」

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今(28)日下午美國知名手機配件品牌 MAGEASY 邀請甜美女神 - 翁滋蔓，現身德誼三創門市擔任一日店長，親切與粉絲相見歡。久候多時的粉絲不只得以一睹女神風采，現場還能近距離與翁滋蔓互動，場面熱鬧溫馨。翁滋蔓更大方分享自身使用體驗及搭配小技巧，也吸引許多逛街民眾圍觀參與。

跨足影視歌與主持的全方位藝人翁滋蔓，平時經常主持時尚活動外，也十分熱愛運動，不論高爾夫球、網球、街舞、慢跑、滑雪與衝浪等，她都非常喜歡。她直呼，MAGEASY 系列手機殼的簡約質感外型與多功能設計，能隨著她的多棲身份，自由切換各種使用情境，完美實踐一殼抵多殼的特點；再搭配上多樣配色的時尚掛繩，輕鬆打造出不同穿搭風格，實在是鈦方便了！

MAGEASY 全系列產品皆通過美國軍規防摔認證，最高可達到4.8 公尺的防摔保護力。圖/MAGEASY

隨著近年時尚圈流行起來的潮感掛繩，翁滋蔓也分享過去出遊時手機不見的窘境，但現在只要搭配MAGEASY STRAP 掛繩，就能隨時機不離身，不再擔心愛機「離家出走」!全系列提供多達23種顏色與3種粗細，能完美搭配個人穿搭外，更能達到解放雙手、自在不受限。

更重要是MAGEASY 獲果粉一致肯定的強大防摔機能。全系列產品皆通過美國軍規防摔認證，最高可達到4.8 公尺的防摔保護力。日常使用不必擔心不小心摔機，MAGEASY 都能完美保護你的iPhone 15 新機。

MAGEASY全新升級的「iPhone 15 超軍規防摔手機殼」系列，今年以功能性出發，為 iPhone 15 打造出最強悍的手機殼。除了在俐落的設計之下，發展出獨特的機能美學，更具備超越美國軍規防摔認證，提供高達4.8 公尺以上的超越軍規防摔能力，讓果粉不用再擔心奶油手一秒讓心愛的手機親吻地球。結合質感潮流背帶，不只解放雙手，還能搭配個性穿搭輕鬆出門。

MAGEASY iPhone 15 保護殼全新上市。圖/MAGEASY

更多MAGEASY 系列配件，可到實體門市參觀選購：

MAGEASY 新光三越信義 A11 店 (3F)：台北市信義區松壽路11號3樓

MAGEASY 板橋大遠百店 (8F)：新北市板橋區新站路28號8樓

MAGEASY 新竹巨城店 (B1)：新竹市東區中央路229號B1