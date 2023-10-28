2023海洋保育創意戲劇競賽暨頒獎典禮 10／28盛大舉辦

為多元傳達海洋保育觀念，海洋委員會海洋保育署今(28)日於高雄市文化中心舉辦「2023海洋保育創意戲劇競賽暨頒獎典禮」，本次團隊具歌舞劇、音樂劇、歌仔戲、說唱行動劇等多元類型，評審委員認為大家實力相當，是非常難評的一屆，給予高度肯定。20組初選入圍決賽的隊伍，來自全臺11個縣市，經過激烈競賽後，學生組由嘉大附小守鱟團隊所演出的「當火雞遇上鱟-海洋教會我們的事」獲得第一名；社會組由耐打工作室所演出的「周大郎除三害」獲得第一名，歡迎喜愛戲劇與關心海洋保育的民眾，可至海保署官網（https://www.oca.gov.tw/ch/index.jsp）或臉書專頁（https://www.facebook.com/ocaoactaiwan）觀看完整競賽結果。

海洋委員會副主任委員洪文玲表示，今(28)日剛好是海委會及海保署成立5周年半的日子，海洋是我們的母親，文化是我們的資產，透過多元策略推廣海洋保育意識及海洋文化，更是我們責無旁貸的使命，透過戲劇競賽激發大小朋友的海洋素養、藝術涵養及創意的戲劇作品，能發人省思海洋的重要性，提醒國人親近海洋、保護海洋，共同守護地球上寶貴的海洋資源。海保署表示，今(112)年是第二屆海洋保育創意戲劇競賽，以「許海洋一個未來」為主題，報名相當踴躍，共63支隊伍報名，是110年第一屆18隊報名的3倍多，歷經初賽及決選後，各選出學生組及社會組前三名及佳作。

學生組第一名由嘉大附小守鱟團隊所演出的「當火雞遇上鱟-海洋教會我們的事」獲獎，演出特色以海洋高峰會點子呈現，並關注守護多年的三棘鱟保育，以團結合作及多元海洋保育議題拔得頭籌，得獎後也會在嘉義巡迴表演，呼籲大家共同守護海洋；第二名由光華戲劇團所演出的「海洋奇遇記」獲獎，演出特色以海洋污染與海洋生態枯竭為主軸，運用精湛演技與豐富道具演出，博得滿場喝采；第三名由臺北市私立華岡藝術學校所演出的「《Ctrl+Z》」獲獎，以受海洋廢棄物所困的海鷗切入，結合戲劇及舞蹈呈現海洋環境對海洋生物的傷害，發人省思，博得評審青睞。

社會組部分，第一名由耐打工作室所演出的「周大郎除三害」獲獎，演出特色以自彈自唱搭配舞台劇呈現，詼諧及發人省思的題材，讓觀眾融入故事的啟發，以精湛的演技拔得頭籌；第二名由崇右小隊所演出的「海有我在」獲獎，演員表現自然，劇本呈現方式多元，戲劇中以海洋知識內容穿插歌舞表演，十分有趣，讓全場觀眾叫好；第三名由代代相傳所演出的「網後餘生」獲獎，以優美的舞蹈，描述海洋污染情形，警惕大眾珍惜海洋，臺風穩健，觀賞性極高。

評審長王東璽代表評審團說明，今日評審非常難評，學生組及社會組取勝的關鍵在於腳本及創意，鼓勵大家不要侷限於海廢，挖掘更多海洋保育議題，欣賞「當火雞遇上鱟」及「小燕鷗的旅行」的創意及優美的展現，也非常驚豔「周大郎除三害」的創意說唱演譯，更鼓勵所有參賽者不論是否得獎，「參賽過程」才是為「海洋」留下最美好的回憶。

海保署署長黃向文表示，海洋跟今日參賽的大小朋友一樣，都是我們的未來及希望，請大定一起許海洋一個永續的未來。漁業署署長張致盛致詞，漁業署除輔導漁業永續，也推動禁捕鯨豚及抱卵母蟹等保育工作，與海保署推動海洋保育及資源永續共融目標是一致的，很感動能與海保署合作本次戲劇競賽。今(28)日活動，特別感謝教育部、文化部、農業部與高雄市政府等機關(單位)於假日期間共襄盛舉，並給予參賽隊伍鼓勵與支持，期待透過本次創意戲劇競賽，讓更多民眾認識海洋保育，並給予海洋保育工作更多的支持。