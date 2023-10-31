線上旅展！連鎖飯店聯合住宿券21折超殺 自助餐券899元、買6送2

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全台規模最大的「ITF台北國際旅展」將在11月3日登場，搶攻年末旅遊和聚餐商機，即日起至11月6日，國泰飯店觀光事業線上旅展限時開跑，匯集集團旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券搶市。其中聯合住宿卷21折起，優惠超殺；餐飲通用券最低280元即可入手，高空餐廳下午茶餐券340元，而小朋友最愛的「巧虎夢想樂園」也推出入園券門票大人加小孩僅690元的旅展優惠。

【全台和逸、慕軒聯合住宿券 最低21折買10送1】 國泰飯店觀光事業旗下擁有和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，集結商務與度假多重特色與風格，滿足旅人多方位需求。

今年國泰飯店觀光事業線上旅展首推連年暢銷的「和逸、慕軒聯合住宿券」，單張3200元，優惠下殺21折起，買10送1，雙人入住皆含自助早餐，全台從北到南的6個館別皆可使用，送禮自用兩相宜。憑1張住宿券可入住和逸飯店台北民生館與忠孝館、高雄中山館；1張住宿券加2000元可入住海洋主題風的和逸飯店桃園館以及敦南林蔭大道旁的慕軒飯店；1張券加3000元則可入住和逸飯店台南西門館，體驗卡通頻道主題客房，與超人氣探險活寶、「飛天小女警」與「熊熊遇見你」卡通主角共眠。

此外，今年和逸飯店高雄中山館加碼推出「舒適客房平日住宿券」雙人入住含早餐2800元，等同原價28折，頗為超值，有商務出差需求的公司行號可考慮入手。

【幕軒餐券下殺5折買10送1 平日套餐券280元】 座落台北最美的敦南林蔭大道、具有「城市綠洲」美名的慕軒飯店今年針對旅展餐券，推出3大優惠商品誘客，其中「GUSTOSO」義大利餐廳首度推出的「TO GO外帶美食通用券」680元，買10送1，優惠下殺5折。憑券可選擇兌換披薩、義式爐烤香料春雞或生乳捲、爐烤噶瑪蘭黑豚聖路易肋排、安格斯肋眼牛排或紐約客牛排等佳餚美饌。

人氣必買的還有「海陸總匯雙人套餐券」4280元，是原價68折優惠，以及「GUSTOSO ＆ URBAN331 餐飲通用券」1280元，是原價的57折，多元商品供民眾彈性運用。

擁有都會美景、空間寬敞的台北國泰萬怡酒店今年也不缺席，主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，最低折扣66折，免千元就能品嘗星級特色料理，平日自助午餐單人券899元，平日自助晚餐單人券999元，假日自助午晚餐單人券1099元，團購另有買6送2的56折優惠。

想要平日悠閒享受美食的客人，可選擇和逸飯店台北民生館與台北忠孝館，2館共推「單人平日午間套餐通用券」，1張僅280元，再享買5送1好康。

【和逸桃園館自助餐券買5送1 宿海奇遇87折吸客】 全台唯一沉浸式海洋體驗的COZZI Blu和逸飯店桃園館，以海洋元素為主題，更擁有獨特的「宿海奇遇Blu Night」親子深度夜宿導覽行程。旅展推出自助餐廳「Cozzi Market逸‧市集 」單人平日午餐自助餐券990元、單人假日自助餐券1290元，通通優惠買5送1。

館內充滿新東方典雅風格的中餐廳「逸薈軒」推出2680元的「北京爐烤櫻桃鴨3.0餐券」，相當於原價66折好康，可一次盡享松露土豆脆餅佐法國KAVIARI至尊魚子醬、爐烤櫻桃切皮鴨腿、片皮鴨胸手桿餅佐特選醬、以及秘製陳皮鴨架弼等4道櫻桃鴨料理。

堪稱星級眠旅體驗的「宿海奇遇Blu Night」，推出「Blu Night島嶼夢遊」行程，入住享有一泊三食，可躺在鯊魚造型的「宿曦小窩」裡欣賞海底世界，1張住宿券4999元，等同87折優惠。鄰近和逸飯店桃園館的「巧虎夢想樂園」，線上旅展推出一大一小入園券特惠價690元，相當於原價63折，再享買5送1。家長可帶小朋友暢遊園區設施、欣賞海洋劇場表演，一起FUN假樂活。

【和逸台南館午茶券買5送1 高空餐廳下午茶340元】 秋冬南台灣天氣舒爽，適合度假。主打親子主題的和逸飯店台南館與卡通頻道合作，館內有卡通主題客房、室內遊戲室，包含電動車、「飛天小女警」沙坑、「熊熊遇見你」小火車，以及特別打造的500坪戶外遊樂場「奇趣操場」，從裡玩到外都適合小孩放電。此次旅展，和逸飯店台南館推出「雙人下午茶套餐券」899元、「親子下午茶暢遊套餐券」650元，享買5送1優惠，體驗在地特色美食，享受親子時光。

主打高空美景的和逸飯店高雄館「Cozzi THE Roof」餐廳，祭出「單人下午茶套餐券」340元，約81折優惠，下午茶內含三層式精緻點心和咖啡茶品；喜歡沙拉吧和海陸主餐的民眾可選購「單人午晚餐沙拉吧券組」，1組5張1950元，1張400元有找；還有「單人午晚餐通用券」1組5張2350元，1張不用花到500元，相較平常價格再打85折，多樣化的西式主餐和自助沙拉吧品項豐富，堪稱高CP值。