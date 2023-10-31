友達擬與錼創簽訂新台幣7億元COC產線建置合約

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友達光電（2409）今（31）日召開董事會決議通過，與關係人錼創顯示科技股份有限公司(以下簡稱「錼創」)擬簽訂產線建置合約，由錼創協助本公司於友達龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier(以下簡稱「COC」)生產線，並提供Turnkey Solution (統包解決方案)，合約金額為新台幣7億元。

COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程，錼創為Micro LED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達光電建置COC 生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house 生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED 產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力，同時，為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，並逐步實現商品化目標，迎向Micro LED量產元年。未來將積極應用Micro LED顯示技術於更多領域，致力打造差異化產品，提供客戶更全面的解決方案與服務。

（工商時報 李淑惠）

友達擬與錼創簽訂7億元之COC產線建置合約，深化MicroLED垂直整合

友達董事會決議通過，與關係人錼創擬簽訂產線建置合約，由錼創協助公司於龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier(COC)生產線，並提供Turnkey Solution (統包解決方案)，合約金額為新台幣7億元。

友達表示，COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程。錼創為Micro LED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC 生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組 in-house 生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED 產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

友達自2012年投入Micro LED研發，持續累積深厚的顯示技術與製程能力。同時，為加速商品化進程，友達以顯示器產業領航者的角色，整合上下游供應鏈，建立Micro LED完整生態圈，並逐步實現商品化目標，迎向Micro LED量產元年。未來將積極應用Micro LED顯示技術於更多領域，致力打造差異化產品，提供客戶更全面的解決方案與服務。

（工商時報 袁顥庭）