《光電股》中光電Q3每股盈餘1.2元 Q4兩大產品線雙衰退

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【時報記者莊丙農台北報導】中光電(5371)下午召開線上法人說明會，對於第4季展望，總經理林惠姿指出，受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等因素影響，節能及影像兩大產品線出貨都將較上季下滑，今年全年來看，預期節能產品出貨量年減2成，影像產品出貨量年減2~3成，與先前法說會預期正成長有不小差距。

中光電第3季合併營收104億元，季增8％，年減19％，合併毛利率為21.7％，主要稼動率提升，季增0.8個百分點，年增0.9個百分點，營業淨利4.73億元，歸屬母公司之淨利為4.67億元，季增13.3％，年減33％，每股盈餘為1.2元。前3季合併營收為296.04億元，年減23％，合併毛利率為19.8％，年增1個百分點，歸屬母公司股東淨利為11.32億元，年減43％，每股盈餘為2.9元。

節能產品第3季因TV/PID機種出貨增加，合併營收48.19億元，季增17％，年減10％；出貨量824.4萬片/台，季增7％，年減3％。前3季節能產品合併營收130.88億元，年減27％；出貨量2296萬片/台，年減30％，主要因IT類產品庫存去化問題及消費性產品需求低迷影響。第4季TV/PID出貨量小幅下滑，IT應用產品需求季減個位數，因此預期節能產品第4季整體出貨量將較第3季小幅減少，今年節能產品整體出貨量將較去年衰退2成。

影像產品第3季合併營收37.74億元，出貨量26.7萬台，分別季增13％及8％，年減37％及35％。前3季合併營收102.4億元，出貨量約75.1萬台，年減35％及32％，主要去年智能微投影新產品出貨基期較高及通膨影響買氣。由於景氣不如預期，品牌行銷與市場需求遲緩，預估影像產品第4季整體出貨量將季減1成，今年影像產品出貨量將較去年出貨高峰減少2~3成。