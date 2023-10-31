《金融股》善用APP理財 台新證Woojii App業界首發

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【時報記者任珮云台北報導】「投資很花時間」是許多民眾對投資感到卻步的主要原因，投資專家也建議善用APP理財。對此，台新金(2887)旗下台新證券Woojii App推出「Trading Idea」(投資訊息)功能，能依照投資人的投資屬性、偏好，提供可能感興趣的最新市場資訊、投資工具及熱門話題等內容。台新證券表示，新功能如同幫客戶在App中內建一位「智能投資助理」進行專業的個人化資訊蒐集整理，幫助投資人快速形塑投資決策。

近來，市場上有愈來愈多證券商推出自行開發的App，不乏內建豐富市場資訊、投資策略的數位投資工具，但當投資人開始使用相關功能時，往往會發現多數資訊都不是投資人真正關心、感興趣的內容，光是過濾、尋找資訊就須花費大把時間。

有鑑於此，台新證券於Woojii App推出「Trading Idea」(投資訊息)功能，能夠「主動」依照個人偏好提供投資人感興趣的市場資訊、投資策略等，其「智能運算」技術讓系統能夠在使用者觀看推薦內容及按讚、隱藏等互動的過程中持續學習優化，當系統與投資人變得愈「熟」，提供的資訊就會愈精準。

作為第一家推出「Trading Idea」(投資訊息)功能的證券商，台新證券近年來持續加速數位投資工具革新進化的腳步，希望能夠幫助更多的客戶找到投資方向。這次推出的「Trading Idea」(投資訊息)功能，以Woojii App本身龐大的資料庫為基礎，運用智能運算技術，快速幫投資人從海量的資訊中，過濾出最符合投資人需求的訊息卡片，顯示在資訊牆上，幫助投資人做出更明智的投資決策。