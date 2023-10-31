Apple超強All-in-One電腦 搭載全新M3晶片 iMac 6大特色一次看

Apple推出全新搭載M3 晶片的24 吋iMac，超薄機身設計帶來速度最高可達兩倍的效能，並搭配 4.5K Retina顯示器，提供使用者最愛的7種生動色彩。相較於搭載M1的上一代機型，搭載M3的新款iMac速度可快達兩倍。對於過去使用搭載Intel晶片的iMac使用者而言，新款iMac效能比最受歡迎的27吋機型最快可達2.5倍，並且也比最強大的21.5吋機型快達4倍。適合家庭、小型企業、有志創意者、學生或遊戲玩家。 號稱世界上最出色的 All-in-One 電腦，全新M3晶片 iMac 擁有6大特色： 1.寬廣的 Retina 顯示器：iMac 具備 24 吋 4.5K Retina 顯示器，並有 1,130 萬像素、P3 廣色域、超過 10 億種顏色，以及 500 尼特亮度。無論使用者是在準備簡報、管理小型企業、編輯照片，或觀看電影和節目，iMac 都帶來生動亮麗的觀看體驗。 2.先進的連接功能：iMac 現在具備Wi-Fi 6E，帶來可比前一代快上兩倍下載速度，並搭載藍牙5.3，讓使用者能與最新推出的藍牙配件連結。新款iMac也設有最多可達四個 USB-C 連接埠，其中包含兩個Thunderbolt埠，可提供超快的資料傳輸速度，此外特定機型也支援Gigabit 乙太網路標準，並具備高達6K解析度的顯示器。 3.相機、麥克風和揚聲器：搭載1080p FaceTime相機和錄音室等級麥克風，iMac可帶來無與倫比的視訊會議體驗，讓使用者在家中或辦公室裡進行視訊會議時，能呈現自己最棒的樣貌和聲音。此外，iMac 也具備六揚聲器音響系統，支援以「空間音訊」播放搭配「杜比全景聲」的音樂或影片，帶來劇院式的體驗。 4.出色亮眼的設計：iMac 提供七種生動的色彩，為任何空間都能畫龍點睛。iMac 提供綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色，並帶來搶眼配色的全新背景圖片，此外更具備超薄整合式設計，厚度僅11.5公釐。 5.配色相得益彰的配件與 Touch ID：iMac可搭配配色相得益彰的鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。使用者可選購搭配Touch ID的巧控鍵盤，從而輕鬆安全地解鎖電腦、使用Apple Pay和下載App。此外，Touch ID也能用於「快速切換使用者」功能，用戶只須按一下手指就能變更使用者。 6.與 iPhone 搭配使用更出色：受惠於「接續互通」功能，iMac可在優美的大螢幕上，帶來與 iPhone和其他Apple裝置共同工作的流暢體驗。使用者可以直接在iMac上傳送訊息或接聽電話，或以iPhone掃描文件，並立即投影到iMac的螢幕上。透過「通用剪貼板」，使用者將能輕鬆從iPhone上的App複製圖片、影片或文字，流暢地貼上到附近iMac的另一個App中。 即日起，美國的顧客可至apple.com/store和Apple Store App訂購搭載M3晶片的24吋新款 iMac，產品將於11月7日 (星期二) 開始送達顧客手中。搭載M3晶片的24吋新款iMac將於日後在台灣開放訂購。 價格方面，搭載8核心GPU的iMac售價4萬4900元起，有綠色、粉紅色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2個 Thunderbolt 連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠；搭載10核心GPU的iMac售價5萬900元起，有綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色可供選擇。規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2個 Thunderbolt 連接埠、2個額外的USB 3連接埠、含Touch ID的巧控鍵盤、巧控滑鼠和 Gigabit 乙太網路埠。