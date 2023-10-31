雲林明起飲料禁用一次性塑膠杯 循環杯可折5元

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雲林縣明天（11月1日）起全縣所有飲料店（包括連鎖及非連鎖）不得提供塑膠一次用飲料杯，可改用如紙類或植物纖維材質的飲料杯替代，鼓勵民眾自備環保杯或租借循環杯。環保局統計，去年起推動環保餐具租借和循環杯租借等服務，今年度1至9月共減少4749個一次性塑膠杯，約76.3公斤垃圾。

為了落實減塑，雲林縣環保局2021年10月率全台之先推出「你吃飯我洗碗」的出借環保餐具服務，整組含筷子、湯匙、杯子、碗、盤子提供租借，免租金僅酌收清洗費。

去年（2022年）5月環保局再推出「循環杯免費租借服務」，每1帳號最多可借6杯，六、虎尾各設有21個回收點，欲租借的民眾只要搜尋LINE「雲林縣循環杯租借系統」，輸入手機號碼註冊會員後即可借用。

雲縣環保局統計今年1月至9月的活動租借環保餐具有160場次，減少使用3萬6676件一次性餐具，累積減少285公斤垃圾；循環杯已達到2262位使用者，今年迄今減少4749個一次性飲料杯，約76.3公斤垃圾。

配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，雲林縣11月1日起轄內飲料業者禁用一次性塑膠杯，鼓勵民眾自備環保杯或租借循環杯，養成自備、重複、少用的習慣。

環保局指出，雲林縣與轄內業者多次溝通後，訂定11月1日飲料店全面禁用一次性塑膠杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上、6000元以下罰鍰。

飲料業者禁用一次性塑膠杯政策，台北市2022年12月率先實施；新北市於5月1日實施；桃園市、高雄市於7月1日上路；台中市、台南市、新竹縣10月1日起實施；雲林縣11月1日起執行；嘉義縣12月1日、宜蘭縣及彰化縣於明年實施。