桃園埔頂水資中心1期完工 每日處理7500頓生活汙水

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桃園市政府於大溪區興建埔頂水資源回收中心，第1期工程完工，每日可處理 7500 噸生活汙水，目前已完成495戶用戶接管，市長張善政指出，未來將在僑愛社區、埔頂都市計畫區及員樹林等地持續推動用戶接管，以解決大溪河西地區生活汙水問題，並可改善大漢溪水質，確保板新集水區用水安全。

內政部長林右昌說，埔頂汙水下水道系統總工程經費68億元，其中埔頂水資源回收中心是繼桃園北區水資源回收中心之後，桃園第2個採取促參BOT方式推動的水廠，有效提升埔頂、國防理工學院及員樹林地區整體生活環境，並為整體水資源運用帶來非常大的效益，感謝桃市府積極與中央合作，投入水資源管理與處理。

張善政指出，大漢溪是桃園的母親之河，為確保河川水質與用水安全，水務局陸續在沿岸完成許多重要工程，位於中庄調整池旁的埔頂水資源回收中心，是守護大漢溪水質的最後一塊拼圖，該處分為3期工程；今年9月底完成的第1期工程，每日可處理7500噸生活污水，未來第2、3期完成後，每日可處理汙水量達1萬5000噸，能進一步改善大漢溪水質，未來市府也將持續與中央攜手合作，在大漢溪沿岸營造美麗乾淨的優質親水環境。

水務局長劉振宇說，埔頂汙水下水道系統集汙範圍，包括大溪埔頂地區都市計畫區、員樹林地區及國防大學理工學院，共計約600公頃，全期完成後總接管戶數約1萬1000戶，在第1期工程完工後將加速推動用戶接管。