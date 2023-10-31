生態友善，小水力發電的先行者-同德綠能

同德綠能(股)公司是我國重啟小水力發電的先行者，8年前公司從改裝大型機組起步，讓機器能夠放在渠道上，省卻旁通渠道、廠房、閘門等設施，令成本大幅度降低至原來的30%至40%，之後與海洋大學合作開發，並獲得能源局的業界能專補助，導入電廠，以性能更優異、維護更簡單獲得好評。

10/27~10/28，2023年第六屆小水力發電產業發展論壇在台北登場，同德綠能參加看板展出與協辦，發表兩組高CP值的水輪機組，引發關注。總經理賴融毅觀察，今年五月再生能源發展條例修法之後，重新定義小水力發電的範圍，釋出很多機會，如河川上既定的結構物等很多設施都可以開發。河川，不論是位差落差水量都比較大，以小水力發電的貢獻度來講，河川會是最多的。

他表示，現在企業青睞的案場亦多屬河川場域。以前同德經手的從實驗性案場1KW到玉里的80KW，都是練兵，現在條件俱足，正在做更大容量 (1MW) 案場進行規劃設計。迎接這個新契機，「一般圳路上的小型小水力機組其實不需要從國外引進，可降低成本，性能又非常好，可以直接設置於圳路上，這有助業者更容易順暢進行。」

這兩年小水力發電進展迅速，以今年論壇盛況遠遠超越去年、前年看，他認為小水力發展來到了分水嶺，說道，「去年還有很大的不確定性、模糊空間，包括土地取得水源地取得都是困難，讓業者、投資人卻步，如今更具規模並形成團隊且供應鏈各就其位，甚至很多案場已開跑。大家已了解產業技術面其實並不困難，只要相關的法規制度明訂出來，潛力場址被盤點公告，加上水利署跟小水盟合作建立了小水力發電推廣平台，技術整合上大家都更開放心胸地公開出來，或結合各廠家相互合作。這樣的氛圍跟兩年前差距非常大，整體實力、參與的熱情、對整體發展的信心，都跨出了很大一步。」

同德綠能今年對河川、川渠小水電主要發表的，一是「川渠式水輪機組」，為Cross-Flow水輪機的改良型，效率69%，適用於低水、超大流環境，運用範圍廣泛，兼具生態友善及低成本高效能優勢，產品結合雲端AIIoT技術，能隨時掌控發電資訊。二是「串軸式水輪機組」，為Kaplan水輪機的改良型，效率達85%以上，適用於低水頭(0.6m以上)大流量環境，且小流量時效率仍高，因轉速高而免設增速箱，安裝快速、運轉穩定，可串聯應用於更大流量，適合河川、渠道之小水力綠能發電。