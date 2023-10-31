準備領錢！00878配息0.35元 11月除息日出爐 殖利率飆破7％

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【旺得富理財網 李宗莉】受益人數高達115萬人的00878（國泰永續高股息），11月擬配息0.35元，以最新收盤價19.5元股價換算，單次殖利率1.79％，年化殖利率近7.2%，按11/16除息日回推，11/15為最後買進日，股息發放日則訂在12/12，提醒廣大的存股族們留意。

國泰投信今日(10/31)公告最新1季00878的配息金額，每受益單位配息0.35元，除息日為11/16，想參與除息的投資人，最晚應在11/15買進。

採取季配息的00878，分別在每年2、5、8、11月配息，2022年4個季度的配息金額，依序為0.3元、0.32元、0.28元、0.28元；今年則逐季各配0.27元、0.27元、0.35元，11月為今年度的最後1次派息，金額與8月同為0.35元。

據集保資料顯示，統計至上周10/27止，00878的股東人數已來達115萬2824人，周增1.35萬，若和去年相比，今年持續增加35萬5878人。

此外，00878除11月除息在即，也將大動作調整成分股，AI股可能遭刪，成為近來相關個股賣壓沉重的主因之一。根據國泰投信官網資料顯示，00878的10大成分股中，依序為廣達、華碩、緯創、聯發科、大聯大、 光寶科、英業達、仁寶、聯強、宏碁。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。