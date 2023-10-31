致伸第三季三率三升 每股稅後純益約1.63元

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致伸（4915）公佈2023年第三季度自結損益。第三季合併營收為157.23億元，較上季減少2％。受惠於產品組合優化，毛利率為16.3％，年增2.1個百分點，營業利益率達5.3％，年增0.6個百分點，單季毛利率及營業利益率續創新高。稅後純益為7.37億元，較上季成長5.3％，每股稅後純益為1.63元。

累計致伸前三季合併營收為464.66億元，較去年同期減少23％。毛利率為15.8％，年增2.2個百分點，營業利益率達4.8％，年增0.5個百分點，稅後純益為19.91億元，稅後每股純益為4.41元。

在產品應用別方面，第三季資訊產品比重為47％，智慧生活產品為25％ 和車用／工業物聯為27％。致伸近年朝高附加價值產品發展，車用／智慧物聯比重逐年提升，由2021年第二季14％增長至2023年第三季27％。

致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第三季營收因終端需求疲弱，資訊及聲學產品需求放緩，汽車／智慧物聯方面，新事業比重持續提升，然專業聲學受客戶庫存調節影響，表現疲軟。在獲利方面，公司嚴格管控費用並強化獲利能力，第三季營運表現「三率三升」。

展望第四季，致伸審慎看待整體景氣，受到通膨及升息等嚴峻挑戰，庫存調整已近尾聲，整體需求仍待觀察。公司將嚴謹管控庫存水位，持續優化產品組合，並投入AI新技術及新產品開發，以應對產業的快速變化。此外，公司持續加強成本管控，落實風險管理，保持營運韌性，並因應中長期發展提前佈局，整體營運維持穩健表現。