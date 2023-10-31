寶雅第三季毛利率優於預期，外資估全年EPS挑戰24元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

寶雅國際(5904)公佈前3季財報，前3季稅後盈餘18.46億元，年增30.7％，每股盈餘17.84元，美系外資最新報告基於第三季獲利優於預期，不僅毛利率上升來到44.5％、且同店銷售成長年增7％，估全年EPS挑戰24元，給予寶雅「買進」評等。

寶雅31日開盤一路衝一度突破500元大關，收盤漲32元來到497.5元。

寶雅31日下午舉辦法說會，美系券商提前報利多，認為寶雅第三季優於預期，毛利率上升來到44.5％，SSSG（同店銷售成長）亦年增7％，券商預估第四季持續展店到年底達成365家，寶家則因店中店減9家，有望持續推升毛利率，預期今年EPS上看24元，2025年EPS上看30元。

寶雅今年前三季合併營收為164.4億元，年增14.7％，毛利率為43.6％，營業利益率14.2％，稅後盈餘18.46億元，年增30.7％，每股盈餘17.84元，其中第3季營收為58.7億元，年增11.8％，單季毛利率為44.5％，營業利益率15.5％，稅後盈餘7.13億元，年增15％，單季每股盈餘6.89元，創近年單季與同期次高。

寶雅國際表示，公司將持續展店，截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家，據寶雅稱，今年第4季寶雅將增加23家，總家數將增加至365家，而寶家門市將減少至27家，並藉由新美妝店／店中店型，布局美妝品類／居家品類，推升毛利率。