竹縣竹東綜合行政中心歷經波折 終有興建共識

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新竹縣政府興建「竹東交通轉運中心」完工，一併規畫的「竹東綜合行政中心」，歷經波折，縣府補助2.3億，竹東鎮公所配合3.5億辦理興建，終有共識。縣長楊文科指出竹東交通轉運中心和行政中心是竹東鎮發展的重大關鍵，未來將與竹北高鐵站並列為「新竹縣2大運輸轉運核心」，帶動溪南地區整體產業經濟發展。

交旅處長戴志君表示，竹東交通轉運中心興建經費3.2億，交通部補助1.8億，縣府自籌1.4億，2020年6月動工，興建地下2層停車場251個停車位，地上1層建物設置10席大客車月台，目前已完工進行驗收中，預定年底開放停車。

竹東交通轉運中心的核心是「竹東綜合行政中心」，在國內原物料上漲，重新檢討後總經費預計要16.6億，在1層轉運站往上加蓋「綜合行政大樓」，未來將進駐竹東鎮內的戶政、地政、稅捐及婦幼服務等縣府單位。

停車場上面預留空間，規畫興建地上6層「竹東行政中心」，經費約5億，將老舊的鎮公所和鎮代會遷建，因上屆鎮代會不同黨派的鎮代認為，遷建會造成竹東市區商業沒落強力反對，後出現轉機，但所、會對縣府補助經費又有意見。

戴志君說，經過協調後，縣府補助竹東鎮公所高達2.3億，包括縣款8千萬預算及縣府吸收B棟「竹東行政中心」的法定停車場建造費用1.5億，是各鄉鎮新建行政中心補助之最，因鎮公所先前已編列7千萬預算，故僅須再配合編列3.5億預算辦理興建，如向中央爭取到最高1億的補助款，最低僅需負擔2.5億。

竹東鎮長郭遠彰表示，鎮公所建物老舊，周邊停車不便，若所、會原址重建成本太高，預估經費超過5億，遷建到新的行政中心確實對竹東鎮發展較有利，已向內政部爭取1億補助款，2.5億的預算已送鎮代會審議，將分6年攤提。

「遷建關係到竹東鎮未來30年的發展，全力支持！」竹東鎮代會主席范國威說，鎮代們和鎮長郭遠彰為興建行政中心問題曾和縣長楊文科協調溝通，他認原址重建對竹東現有商圈發展反而會受限，大部份鎮代對所、會遷建已有高度共識，預算一定會在定期會通過。

戴志君表示，竹東鎮公所配合經費到位後，竹東綜合行政中心明年將做整體規畫設計，並且要通過都市設計委員會審議，預定2025年上半年發包，工期3年。