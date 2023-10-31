環遊世界 走進台灣 小型世界博覽會-2023 ITF台北國際旅展登場

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疫後旅遊大爆發，亞洲人氣最旺的「2023 ITF台北國際旅展」，將於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場！集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,300個攤位爆棚展出，展覽館廊道上就可開始逛！

在10月31日舉辦的展前記者會上，台灣觀光協會葉菊蘭會長、交通部觀光署周永暉署長與國外使節、中央、地方代表共同打開飛機上的景觀窗，象徵ITF和大家一起飛向世界，也讓世界走進台灣，邀民眾盡情探索世界的精采。

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，盼能把台灣和世界各地最新、最好玩、最優質的一面帶進展場，讓所有前來參加的朋友都能滿載而歸。葉會長指出，今年1至8月的出境旅客已經恢復到疫情前2019年同期的63%，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。從今年ITF早鳥、預售票販售期間的踴躍情形來看，今年參觀人次預期將能大幅成長！相信在「2023 ITF台北國際旅展」的帶動下，可以持續讓觀光旅遊業蓬勃發展。

交通部觀光署周永暉署長表示，ITF是重要的B2B平台，舉辦超過1,000場次的旅遊交易會，多年來持續推廣優質的旅遊產品。預估將於展期間迎來今年第五百萬位來台觀光遊客，對於台灣旅遊業意義非凡，期待這次透過ITF讓台灣旅遊再創佳績！

台灣、全球最新主題、深度旅遊 文化展演、吉祥物大遊行 輪番登場

2023 ITF展出陣容堅強，宛如小型世界博覽會，匯集台灣、全球最新主題旅遊與優惠。國內單位除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。展期間每天都有機會難得的各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行，大小朋友親子同樂歡慶旅遊嘉年華。

航空公司與旅行社超值優惠行程 跨年、寒假主題旅遊 歐美日韓一次滿足

今年除中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，更將在旅展現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動，帶給民眾展場限定的驚喜！

各大旅行社推出豐富、獨家的主題遊程，無論是深受國人喜愛的日韓及東南亞，或是歐美、中東地區，都有深具地方特色的超值行程！鳳凰旅行社推出土耳其11天破盤超低價49,900元起、義大利10天限定團第2人減10,000元，帶你遊覽6處世界遺產；易飛網規劃有北海道5日行程僅三萬初、東京機加酒5日12,900元。而距離2024年倒數62天，精彩各國跨年行程也不容錯過。東南旅行社推出雪梨港灣遊船跨年煙火、杜拜哈里發塔炫麗煙火行；雄獅旅行社推出印度泰姬瑪哈陵曙光行、泰國跨年煙火6日不到三萬元。春節出遊也可趁ITF先卡位，可樂旅行社推出韓國新春系圍爐饗宴，最低19,900元起就可開心到國外過年，還有日本團限定「蘋安賀歲」蜜蘋果，與獨家環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」等內容，搭配團費最高減3,000元優惠！還沒計畫好跨年、寒假春節旅行，就到ITF來挖寶。

另外，千萬別錯過各家旅行社於ITF主推的展場限定商品。首次參展的金龍旅遊大方祭出每日限量瘋搶，最高折扣一萬三，包含璀璨印度7日不用五萬，就可深入造訪印度黃金三角、5大世界遺產，更享宮殿豪華飯店住宿1晚；以及展場限定一口價，雙點進出德奧捷10日77,900元起暢遊東歐等。各大旅行社都在ITF現場推出展場限定超值優惠，超狂加碼。

熱門餐券、住宿券、SPA泡湯券 展場限定抽獎、加碼 優惠再升級

超值住宿餐飲券、SPA泡湯券，ITF開搶！晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值住宿優惠券；五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，享受全方位的身心療癒。各單位更用心安排豐富抽獎活動，主辦單位也推出早鳥禮、ITF滿額禮、信用卡滿額禮等活動，現場加碼優惠再升級。

把握ITF門票預售優惠、捐血贈票，熱血旅人回饋社會獻愛心

「2023 ITF台北國際旅展」門票預售9折優惠只到11月2日，購票請至ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX 等7大通路。與台北捐血中心合作的捐血送門票活動，即日起至11月4日，至大台北地區17個捐血點任一處完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換一張門票。疫情三年積累的旅遊能量無處宣洩嗎？ITF就是最好的選擇，千萬別錯過！「ITF台北國際旅展」官方網站（www.taipeiitf.org.tw）、ITF台北國際旅展FB（www.facebook.com/tvaitf）、 IG（www.instagram.com/itf_taipei）。