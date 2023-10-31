10月房市買氣穩中透弱 這兩縣市買氣最旺

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【時報記者王逸芯台北報導】十月份進入尾聲，住商機構統計旗下成交狀況後發現，十月份交易量與九月相比略增6%，但比去年同期增加18.9%，區域表現上多數優於去年，表現也比上月亮眼。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，八月份新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，到了九月仍有大幅量增，惟值得留意的是，十月份買氣增幅較弱，除了九月交易量高之外，推估為屋主對價格堅持度提高，買方開始觀望所致。

徐佳馨表示，表現最佳的區域在新北，月增達13.7%，年增也有30.3%，台南在月成長上也有13.5%，年成長達20.4%，其餘區域雖各有消長，但整體來說多數呈現正面表現。至於在產品主力上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，另，相較於住宅產品，值得一提的是因私法人無法購買住宅，商用交易開始活絡，因此低總價店面、小型辦公室等等，也陸續因為有現金流的帶動成為穩定型投資者的心頭好。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，加上各方對第四季經濟態度保守，第四季買氣力圖穩中有進，此外，今年突發以阿戰爭，影響全球經濟動態，難免讓投資方偏向觀望，全台年度的交易量不容易有大好表現。