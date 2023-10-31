2023 神盾盃資安競賽暨資安論壇 11 月 2 日在集思北科大會議中心舉行

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近年來企業面臨的資安威脅日益嚴峻，資安人才的需求持續增加，本屆神盾盃首次舉辦資安論壇，邀請國內多位專家學者，針對如何強化國內資訊安全，從各面向提出看法並進行交流。

歷經疫情停辦 2 年，由國家中山科學研究院（下稱中科院）主辦，Fortinet®（NASDAQ：FTNT）及微智安聯協辦的「2023 神盾盃資安競賽暨資安論壇」將於 11 月 2 日在集思北科大會議中心盛大舉行。本次活動由中科院張忠誠院長主持開幕，並邀請國安會李漢銘諮詢委員蒞臨致詞，當天除有神盾盃資安競賽的決賽外，另邀請國內資安專家學者針對資安科技及趨勢進行研討。

今年度神盾盃資安競賽計有國內大專院校、軍事機構共 40 餘隊報名參賽，線上資格賽已於 10 月 19 日順利舉行，最終由大專院校及資通電軍等 10 隊進入決賽，並將於 11 月 2 日爭取總獎金 50 萬元的獎勵。本屆現場決賽採資安攻防模式，由主辦方擔任攻擊隊伍，參賽者擔任防禦隊伍。

本屆活動開場由國家資通安全研究院（下稱資安院）何全德院長主講「導入零信任架構強化資訊安全」，續由國立清華大學張冠群教授、資安院林盈達副院長，偕同國防院李廷盛副執行長、資通電軍指揮部簡華慶指揮官、國防部廖述煌處長、國防大學理工學院崔怡楓院長等，針對國內「資安人才培育」進行分享與交流。下午則由全方位整合與自動化網路資安領導廠商Fortinet、國內新創資安公司微智安聯，以及學研界零時差漏洞挖掘專家國立交通大學黃俊穎教授，分別從情資分享、資安強化及漏洞挖掘等面向分享研究心得。

隨著台灣企業面臨的資安挑戰日益嚴峻，不論是攻擊數量或影響程度皆更甚以往，成為全球駭客的攻防熱區，各產業與關鍵供應鏈的資安強化更是刻不容緩。中科院攜手Fortinet與微智安聯期望透過神盾盃資安競賽暨資安論壇，促成產、官、學、研等單位交流合作，並藉此掌握國內各界對於資安的研發方向及新科技應用方法，提升台灣整體資安能量。Fortinet 在台灣擁有亞太地區規模最大的 FortiGuard Labs 威脅情資中心，未來亦將持續以專業的威脅情資匯集與分析技術，助力台灣各產業找出資安攻防熱區，及早化解多維度的安全威脅，打造台灣堅韌的資安聯防堡壘。

活動資訊：2023 神盾盃資安競賽暨資安論壇。時間：2023 年 11 月 2 日 上午 9 時至下午 4 時。地點：集思北科大會議中心 2 樓（台北市大安區忠孝東路三段 1 號，億光大樓 2 至 3 樓）

2023 神盾盃資訊安全論壇報名連結（免費入場）