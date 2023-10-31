冠星前九月稅前淨利5億元 每股稅前盈餘13.27元

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自有產能利用率增加，毛利率提升，運動服飾短纖布廠冠星-KY(4439)公布今年第三季合併自結損益，累計今年1-9月稅前淨利5億元，每股稅前盈餘13.27元。

不過，因應原物料行情回檔，與客戶報價從6、7月開始調降，幅度預估是中高個位數。冠星指出，下半年訂單動能偏弱，能見度並不明朗，預期下半年表現將不如上半年。

冠星第三季單季合併營收12.61億元，是今年單季的低點；公告的第三季稅前淨利8130萬元，也是今年單季最低。

由於客戶清理庫存仍在持續，冠星指出，下半年訂單未明顯回溫，加上第四季本是公司淡季，下半年營運成長的壓力頗大。

市場認為，目前成衣產業景氣面臨最大的問題在於市場需求還在調整中，影響的原因包含美國因應通膨、升息，以及中國大陸消費力道不振，加上近期中東局勢不明，客戶下單偏保守謹慎。

冠星主要提供運動服飾機能性棉混紡針織布，先前營收有5成是來自Adidas，年前更已打入NIKE供應鏈。

冠星預期，ADIDAS、NIKE等全球品牌運動服飾廠的財報表現優於市場預期，接下來就會備年底節慶活動、明年奧運訂單。依此時間排程，冠星認為，要等到第四季才能確定， 但明年上半年成長動能肯定會大幅彈升。