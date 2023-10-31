通膨、戰事衝擊捐款意願 創世基金會單月少800萬

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國際俄烏戰爭未平息，以巴衝突再起；國內經濟通膨、物價飆漲，使仰賴社會大眾捐助的社福團體捐款收入面臨嚴重衝擊，創世基金會統計，10月捐款與去年相比，已銳減近800萬，其中光信用卡捐款筆數就少了1340筆，捐款收入驟降。

創世全台發票募集張數單月也縮減100萬張，以一張發票中獎金額約1元計算，等同植物人服務經費短少約100多萬元。創世全台17所安養院，服務近800位植物人，安養一位植物人每月需4至6萬元，一天支出就超過百萬。

如患有帕金森氏症、失智症及癲癇多年93歲的湯奶奶，2018年開始臥床，日常生活起居都由患有小兒麻痺症的兒子照顧。今年初因居服員人力不足、頻繁更換，導致服務品質不穩定，身上出現異味。經轉介，創世提供到宅服務，包含原床泡澡及照護技巧指導、尿布物資協助等，提升湯奶奶的照護品質，也分擔了身障兒的負擔。到宅服務完全免費，經費皆仰賴社會大眾小額捐款。

創世基金會刻正籌辦「寒士吃飽30－送禮到家」活動，關懷社會角落的弱勢朋友，讓破萬人得以在農曆年前享有一頓溫飽。但今年因原物料價格上漲，年禮從600元漲至700元，服務成本日日增加，善款收入卻山崩式下滑，持續34年的愛心運動正面臨嚴峻的挑戰，明年規劃把1萬3250份祝福年禮及紅包，送至植物人家屬、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手中。

捐款可洽創世基金會官網。