全國高中生技藝競賽起跑 金手獎一、二名可赴海外研習

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教育部主辦的「全國海事水產類學生技藝競賽」，今年將於10月31日至11月2日在國立台南海事舉辦，正式吹響全國高級中等學校學生技藝競賽開賽號角，也預告著11月間全國工業類、商業類、農業類、家事類技藝競賽將陸續開賽。

教育部表示，競賽獲獎選手將獲得優質企業預聘及就業媒合機會外，也能獲得四技二專技優保送入學及技優甄審入學的加分資格。另教育部每年薦送各競賽職種金手獎第一名及第二名學生赴海外專業研習，提升技藝競賽獲獎優異學生的國際視野。

「全國海事水產類學生技藝競賽」今年競賽主題以「海事群英聚安平，開創偉大的航道」為題，象徵海事水產類科人才將在海事水產科技上，開創航道，邁向新紀元。

競賽共計「輪機」、「漁業」、「水產食品」、「水產養殖」、「航運管理」、「航海」、「船舶機電」等7個競賽職種，來自全國共計127位菁英選手，展現精熟技藝，更實現適性揚才的教育願景。

今年教育部修正發布「全國高級中等學校學生技藝競賽實施要點」，修正重點為增定各類競賽總召集人與命題及評判委員等由教育部聘任、增定處理學科測驗試題之命（審）題作業流程、各職種增設具有國際裁判經驗的顧問，促進整體技藝教育競賽品質。

教育部表示，「海事水產類學生技藝競賽」除能彰顯技職教育務實致用的課程特色外，更透過產學合作，讓各職類優秀參賽選手同時能取得企業預聘及就業媒合的機會。

今年度獲獎選手將獲得長榮、萬海、陽明、中鋼運通、大方船舶、嘉信遊艇、魚瑞生技、台江生技等企業支持，提供優質保障職缺；得獎選手亦能獲得四技二專技優保送入學及技優甄審入學的加分資格，讓技藝競賽成為學生、產業、技職教育三方攜手共好的管道。