台北、高雄漢來首度聯合參加ITF旅展 聯合住宿套票8,888元

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2023台北國際旅展11月3日至6日於台北南港展覽館1館登場！漢來飯店事業群旗下「台北漢來大飯店」及「高雄漢來大飯店」首度聯合參展，除最低享原價27折、8,888元，暢玩台北、高雄雙城的聯合住宿券，兩大飯店於旅展現場也規畫限定超值方案，包括高雄漢來大飯店首次推出三麗鷗主題房大滿貫套票，獨家加贈東京3天2夜機加酒與三麗鷗樂園門票，邀請熱愛三麗鷗粉絲造訪Hello Kitty魅力源頭，全新營運的台北漢來也祭出最低32折優惠，輕鬆嚐鮮入住台北最新話題飯店。

高雄漢來大飯店首度與上月新開業的台北漢來大飯店聯手，推出超優惠套票組合，旅展優惠價8,888元，即刻入住台北漢來豪華客房及高雄漢來精緻客房各1晚，最吸引人則是還可到台北漢來大飯店內島語自助餐廳，享用眾多旅客譽為全台最佳飯店早餐的美味饗宴，並能免費使用健身房、戶外泳池、三溫暖等設施。

台北漢來大飯店主打5,888元豪華客房住宿券，最低32折起、住宿13坪豪華客房並含雙人早餐。旅展現場也推出美食限定住宿券7,956元，自11月3日至12月28日，週日至週四平日期間住宿豪華客房，額外加贈2,000元漢來美食餐飲抵用券。

高雄漢來大飯店為回饋旅客支持， 2022年全新裝修客房，呈現典雅知性的輕奢風格，也推出年度最優惠住宿券折扣，提供最低27折方案，平日3,888元即能住宿精緻客房，包含雙人漢來海港早餐，感受漢來致力「超越顧客期待」的服務理念，重新探訪高雄港都風情。

自推出以來受到無數海內外粉絲喜愛的三麗鷗主題房，今年台北國際旅展也沒缺席。分別提供三張套票與大滿貫平日套票選擇，最低享有51折優惠，同樣包含三麗鷗大使一對一接待、三麗鷗角色迎賓茶點與早餐的專屬權益；其中，今年首次推出售價18萬、限量10組的三麗鷗大滿貫套票，每組套票包含18間三麗鷗主題房住宿券，並額外贈送單人東京三天兩夜機加酒與三麗鷗樂園門票，預計也將掀起粉絲討論話題。