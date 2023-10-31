非科技股竄出頭！凱基喊買寶雅 目標價640元

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台股10月最後一個交易日慘遭滑鐵盧，指數一度失守「萬六」關卡，最終只能勉強守住16,000點，不過，非科技股此時跳出來，凱基投顧看好寶雅（5904）持續展店推升成長動能，維持「買進」投資評等，推測合理股價640元。

寶雅第三季稅後淨利7.13億元，折合每股稅後純益（EPS）6.89元，年增 15％、季增50％，超越市場預期，主要可歸功於獲利率高於預期。寶雅第三季淨增加14家寶雅門市，總店數達342家；儘管增加僱員與調漲薪水導致營業費用率年增1.1個百分點，但營業利益率15.5％，仍超越市場期待。

受惠於疫情後實體零售店客流量持續復甦，凱基投顧預估，寶雅今年同店營收成長將維持在中高個位數至年底。寶雅第四季將開設23家寶雅門市，並將更多寶家據點改裝成合併寶雅與寶家商品的複合型門市，以善用寶雅的品牌知名度。已改裝的店中店複合型門市營運成效良好，原本獨立的寶家門市也從損益兩平或虧損在改裝後轉為盈利，寶雅經營管理階層規畫明年新增31家寶雅門市，並改裝24家寶家門市，凱基看好，此舉將持續強化獲利能力。

在持續展店與同店營收穩健成長帶動下，凱基投顧預期，寶雅將可擴大市占率，而規模經濟效益亦將進一步推升獲利率。