捷迅Q3每股賺1.73元 Q4新業務訂單增溫

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捷迅（2643）今（31）日董事會通過第三季財報，稅後淨利0.52億元，EPS為1.73元、季增66.35％，累計前三季稅後淨利1.44億元，EPS為4.81元。展望第四季，捷迅受惠新業務，對客戶訂單增溫有信心。

捷迅表示，受地緣政治、通膨影響，全球經濟趨緩，市場消費疲軟，企業庫存去化慢於預期，第四季高科技業恐旺季不旺。但捷迅持續發展新業務，第三季稅後淨利繳出季增佳績，有信心第四季客戶訂單持續增溫。

捷迅主要服務客戶群都是貼近市場主流的產業類別，例如高階演算、能源控制、電源供應器、半導體週邊、消費電子等。經歷疫情共患難的客戶群陸續自今年9月底開始合作將貨物輸往歐、美等地，加上第四季新簽署專線代理合約的國家級郵政集團訂單，開始安排出貨運往美西、加國等地，電商網購客戶因應雙11、感恩節及聖誕節等節慶所需跨境包裹業務皆有陸續出貨，樂觀展望第四季及明年業績。

捷迅為滿足客戶多元需求，設立於桃園航空城僅10分鐘車程的自營儲運中心，已於8月運作，提供客製化的WMS系統，客戶可隨時隨地於線上下單、查詢庫存量，透過即時遠端監控系統查看掌握並觀察貨物動態，且可透過系統自動發送功能，提供符合客戶公司所需報表，藉由多樣化客製功能讓客戶掌握倉內所有產品運作訊息。

此外，儲運中心可為客戶處理最小包裝單位的點貨、分類分裝及庫存盤點等服務，成為客戶將台灣設為亞太區配銷中心，滿足快速周轉、備貨等時效需求。

為響應節能減碳ESG推廣，捷迅儲運中心採太陽能發電，倉內物流運作經由紅外線傳輸完成所有訊息傳遞，減少許多透過紙張遞送資訊等浪費，貨架間的物流機具也採全自動的電動智能車運作，達到減碳零污染，未來會持續擴編，為客戶規劃保稅倉。

面對國際貿易二元化的改變，世界工廠在中國的模式已逐漸轉為工廠在世界，許多製造業從中國轉向東南亞與印度的趨勢下，捷迅也及早布局，前往東協各點設站。