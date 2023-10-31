邁向再生醫療產業化 台日加速合作

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再生醫療已成新顯學！台灣醫界聯盟基金會31日舉辦「邁向再生醫療產業化：人才、投資與基礎設施」國際論壇。台、日專家認為，應加速人才交流，建立法規，整合產官學研資源，確保資金與知識的交流共享，攜手前進國際。

行政院副院長鄭文燦在開幕致詞中表示，人才、投資及基礎設施是推動生技產業發展的重要驅動力，政府透過如國發基金、發展CDMO（委託開發暨製造服務）等政策行動，積極地支持再生醫療發展，樂見JSRM與台灣醫界聯盟基金會合作出版再生醫療教科書，將對於我國的人才培育環境提供助力。

鄭文燦強調，將盡快取得社會共識通過再生醫療雙法，讓民眾能平等且可負擔地取得服務，讓再生醫療成為「普惠醫療」。

JSRM理事長岡野博士指出，日本的再生醫療法規已歷經十年，有豐富的經驗可供台灣參考；而在人才培育方面，建議可透過研討會、認證制度、政府的人才補助計畫等來強化再生醫療人力；而在改善再生醫療產品的可負擔性議題。他也分享，日本經濟產業省與慶應大學合作，開發規模化的活體細胞之製備保存與運輸的技術相關經驗。

醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，基金會於今年3月22日與JSRM簽署合作備忘錄的架構下，雙方未來將持續就學研交流、人才培育、推廣再生醫療知識、社會溝通等面向合作，推動再生醫療的發展。

黑馬顧問集團商業發展部門Sanjin Zvoni 資深經理指出，人才與投資是影響全球再生醫療產業化最重要的兩個因素。技術性人才的缺口需要透過產學合作、培訓計畫或是導入其他高科技產業的人才作為解決方案；而再生醫療產品從臨床到商品化之間所面臨的「死亡幽谷」（The Valley of Death）挑戰，則需要更多資金的投入，協助產品開發與投入建置可規模化的自動化製程，來滿足未被滿足的醫療需求。

樂迦董事長何弘能表示，法規環境往往是國際藥廠合作的首要議題，再生醫療雙法的通過是產業界最首要關切。

生技中心董事長涂醒哲建議，應思考設立高階的生醫產業委員會，協調相關利益方的努力以推動再生醫療產業發展，透過長期與持續性的努力，整合產官學研資源，確保資金與知識的交流共享。

台灣生物產業發展協會秘書長林治華表示，需要有一系列整合性的關鍵措施，鼓勵學研端的科學發展、建構有利的法規環境，乃至於形成緊密合作的產業生態系，敦促各界共同努力，讓台灣再生醫療環境更上層樓。