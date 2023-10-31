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hoyiiGO線上旅展搶好運 米其林商品禮券年度最優惠最低78折

  • 工商時報 姚舜
hoyiiGO線上旅展搶好運，米其林商品禮券年度最優惠最低78折。圖／和億生活集團
hoyiiGO線上旅展搶好運，米其林商品禮券年度最優惠最低78折。圖／和億生活集團

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2023 ITF台北國際旅展即將登場，hoyiiGO生活購電商平台於11月01日起至11月15日舉辦15天限時線上旅展，帶來吃飽飽又運好好的添好運全年最優惠餐券專案。同時，和億生活集團旗下2010年至2021年榮獲香港米其林美食指南一星榮譽的港點餐廳「添好運」，針對年末緊接而來送禮旺季的感恩節慶、聖誕節，推出米其林星級伴手禮「好運曲奇禮盒」限量預購，銷售熱烈遠超預期，添好運全店限量販售中。

hoyiiGO生活購限時線上旅展推出搶好運的商品禮券，最低只要2375元即可入手兌換價值2668元的餐點。「添好運1000元商品禮券」20張，優惠價17600元，再送15張XO醬臘味炒飯兌換券，優惠達78折，是全年度最超值優惠。商品禮券於添好運全台門市均可使用，平日假日、內用與外帶均適用，買越多送越多，惟不得再與其他優惠併用。

米其林星級主廚研發指導的「好運曲奇禮盒」奶香濃郁且酥鬆化口、甜度適中，適合自用當作下午茶小點，佳節送禮更合宜。「好運曲奇」禮盒新上市原價1盒498元，即日起至11月15日，感恩節搶先預購優惠358元，除此之外還有團購優惠，購買10盒送1盒，優惠最低可達65折，11／08起可至原訂購門市取貨。除了全門市可供預購外，可於線上預訂線下門市取貨，可在hoyiiGO生活購網站輕鬆買到。

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