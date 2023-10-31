陸擬成立新疆自貿區 設三大片區

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大陸自貿區再傳進展！大陸國務院31日最新公布「中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案」，擬充分發揮新疆「五口通八國、一路連歐亞」的區位優勢，開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業。根據方案，新疆自貿區擬設立烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三大片區。

中國政府網公布的方案內容指出，新疆自貿區的發展目標，將打造促進中西部地區高品質發展的示範樣板，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和向西開放。方案指出，將賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，經過三至五年改革探索，努力建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源分享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高品質自由貿易園區。

根據方案，新疆自貿區將涵蓋三個片區：烏魯木齊片區134.6平方公里、喀什片區28.48平方公里、霍爾果斯片區16.58平方公里。

在片區發展方面，烏魯木齊片區依託陸港空港聯動發展區位優勢，加強陸港型國家物流樞紐建設，重點發展國際貿易、現代物流、先進製造業、紡織服裝業及生物醫藥、新能源、新材料、軟體和資訊技術服務等新興產業，積極發展科技教育、文化創意、金融創新、會展經濟等現代服務業，打造與中亞等周邊國家交流合作的重要平台。

喀什片區依託國際貿易物流通道優勢，做大做強外向型經濟，重點發展農副產品精深加工、紡織服裝製造、電子產品組裝等勞動密集型產業，大力推動進口資源落地加工，積極培育國際物流、跨境電商等現代服務業，打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地。

霍爾果斯片區依託跨境合作及陸上邊境口岸型國家物流樞紐等優勢，重點發展跨境物流、跨境旅遊、金融服務、展覽展示等現代服務業，做大做強特色醫藥、電子資訊、新材料等產業，打造跨境經貿投資合作新樣板。