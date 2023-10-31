7-ELEVEN精品咖啡CITY PRIMA拓點突破6000家

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7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」今年拓點突破6,000家新里程碑，實踐讓精品咖啡生活化目標，已成為消費者喝精品咖啡的首選通路。

為持續提供精品咖啡愛好者更多優質精品風味，「CITY PRIMA精品咖啡」自11月起將全新登場「花香耶加雪菲」，獨家研發結合日曬＋水洗雙處理法，突顯優雅花香風味，整體口感醇厚圓潤，更貼近消費者喜好。歡慶新品上市，自11月1日起將陸續推出門市推廣活動，預計藉由新品上市帶動相關業績成長4成以上。

7-ELEVEN看好精品咖啡市場潛力，2019年率超商通路之先推出「衣索比亞耶加雪菲」精品咖啡，嚴選通過CQI（咖啡品質協會）評鑑80分以上的精品咖啡豆；2020年更以「CITY PRIMA」正式品牌化深耕經營，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法讓杯杯都是極致精品；今年更推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」精品咖啡第2風味，並以「風味聯姻」概念不斷進行風味創新，結合在地小農鮮果的「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚咖啡，呼應植物奶趨勢推出「生椰厚拿鐵」，帶動精品咖啡潮流化。統計將近4年以來，「CITY PRIMA精品咖啡」銷售杯數年年翻倍成長，截至目前已創造超過5千萬人次體驗。