《其他電》致茂Q3獲利登第4高 前3季每股賺7.56元

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【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)今（31）日召開電話法說，公布2023年第三季歸屬母公司稅後淨利升至12.24億元，創同期次高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）2.91元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利31.8億元、每股盈餘7.56元，雙創同期第三高。

致茂2023年第三季合併營收48.47億元，季增10％、年減27％，為同期次高。營業利益12.38億元，季增2％、年減30％，創同期次高、歷史第三高。毛利率57％，創同期新高、歷史第四高。營益率「雙降」至26％，仍創同期次高、歷史第五高。

致茂第三季營收及本業營運持續回升，配合業外收益3.07億元，季增達1.13倍、但年減35％，使歸屬母公司稅後淨利12.24億元，季增20％、但年減29％，仍創同期次高、歷史第四高，每股盈餘2.91元。

累計致茂前三季合併營收136.51億元、年減15％，營業利益36.39億元、年減9％，仍雙創同期次高，毛利率60％、營益率27％雙創同期新高。受業外收益銳減62％影響，歸屬母公司稅後淨利31.8億元、年減25％，每股盈餘7.56元，雙創同期第三高。

觀察致茂各事業體營收概況，第三季量測設備事業體46.27億元，季增10％、年減27％，威光自動化1.65億元，季減1％、年減29％。累計前三季量測設備事業體營收128.75億元、年減11％，威光自動化6.15億元、年減4％。